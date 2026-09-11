40歲男糖尿病致不舉4年　植入深圳首例「三件套假體」重振雄風

「不少人以為勃起功能障礙與心理壓力大有關，實際上，一些慢性疾病也可能是『不行』的原因。」近日，深圳市寶安區松崗人民醫院為一名40多歲的男性患者完成三件套陰莖假體植入術，這也是該院首例開展三件套假體治療勃起功能障礙的案例，目前患者已順利出院。



因長期勃起功能障礙就醫，經連續多次夜間勃起功能監測及相關檢查後，被判斷為糖尿病相關的器質性勃起功能障礙。在藥物等治療效果不佳後，患者最終接受三件套陰莖假體植入，目前已順利出院。

糖尿病影響勃起狀態 他想「變強」

40多歲的大力（化名）被勃起功能障礙困擾了近4年。「他當時找到我最大的訴求就是希望幫助他『重振雄風』」。寶安區松崗人民醫院男科與性醫學專科學科帶頭人楊槐教授介紹，經過全面、科學的檢查評估，發現大力的勃起功能障礙與自身患糖尿病有關。

40多歲的大力（化名）被勃起功能障礙困擾了近4年。（示意圖，Unsplash@Romain Briaux）

「4年多前確診糖尿病，發現出現勃起功能障礙也有近4年時間」，大力提到，最初確診時，他沒有嚴格遵守醫囑，血糖控制一直都不太好。男性勃起功能障礙除了有心理因素作祟，血管、神經、內分泌等系統的病變也可能影響正常勃起。糖尿病患者長期血糖異常可能帶來多系統損害，部分患者也會出現性功能方面的問題。

為進一步明確大力的勃起功能障礙情況，楊槐教授團隊為其進行連續的陰莖夜間勃起監測，全面、科學地進行功能評估。「正常情況下，男性在夜間睡眠過程中會出現多次自然勃起。通過專業設備對患者夜間勃起情況進行監測，可以更精準判斷患者的勃起功能障礙是否為器質性病變。」

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經過連續3天的夜間監測，治療團隊發現大力的夜間自然勃起功能明顯異常，並非心理狀態影響，判斷為器質性功能障礙。楊槐介紹，監測結果顯示，大力雖然有自然勃起，但是陰莖勃起硬度和持續時間難以滿足性交功能需求，「其間，我們也嘗試通過藥物治療輔助，但治療結果並不理想」。

器質性勃起功能障礙的治療，首先要具體病因進行規範治療。

假體植入屬於勃起功能障礙治療的一種方式，需要經過嚴格的術前評估，並非所有患者都需要接受此類治療。 楊槐教授

楊槐教授介紹，大力的情況經過藥物強化治療後，效果並不理想。大力本人希望開展假體植入的意願強烈，經充分評估和溝通後，團隊最終決定為大力植入假體。

經充分評估和溝通後，醫療團隊最終決定為大力植入假體。（南方新聞網）

此次為大力植入的三件套陰莖假體由不同部件組成，植入後外觀基本感覺不到差異。「假體開關設置在陰囊處，假體和自身器官相容性較好，患者可通過裝置實現勃起和疲軟狀態的轉換。」

八月中旬，大力在松崗人民醫院順利完成假體植入，並順利出院。按照恢復情況，術後經過一段時間適應性訓練即可逐步開始使用植入裝置。

勃起功能障礙不能簡單歸因為「心理問題」

「一些男性遇到勃起功能障礙，常覺是『男言之隱』不願求醫，或者以為是短期疲憊、壓力大導致的，最終導致診療延誤。」楊槐表示，勃起功能障礙可能與心理精神因素、疾病致器官功能受損等因素相關。尤其是慢性病患者，如果長期出現勃起困難、勃起硬度下降等問題，應及時前往正規醫療機構進行檢查，明確具體原因，應避免盲目用藥。