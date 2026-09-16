深圳11歲女童慢跑後腹痛　入院揭體內藏4kg卵巢畸胎瘤

今年初，深圳市11歲女童小雨（化名）腹部漸漸隆起，家長以為只是「長胖」，直至她6月在學校慢跑後因腹痛就醫，才發現體內藏有一個重達4公斤的卵巢畸胎瘤，相當於一個足月新生兒的體重。



《南方都市報》報道，今年6月初，小雨在學校慢跑後左下腹隱痛，被送往深圳市兒童醫院就診。CT檢查顯示，其腹內盆腔存在巨大占位性病變，大小約200mm×99mm×286mm，最大直徑約29厘米，經臍腹圍達80厘米，初步診斷為右側卵巢巨大畸胎瘤。

腫瘤標記（癌症指數）及檢查均未有惡性或轉移徵象，但巨大瘤體已嚴重擠壓小雨的腹腔及盆腔臟器，隨時存在破裂和扭轉的風險，需盡快手術。由於腫瘤體積巨大，已佔據腹腔大部分空間，手術團隊選擇正中繞臍長切口開腹，以充分暴露腫瘤並全面探查全盆腹腔。

女童體內藏有一個重達4公斤的卵巢畸胎瘤。（深圳大件事）

醫生在術中確認，腫瘤位於右側卵巢，腫瘤與腹膜、腸管、大網膜及盆壁存在廣泛黏連。由於腹腔內操作空間極度受限，為盡量縮短切口、減少創傷，同時降低瘤體張力、防止術中破裂，手術團隊決定在瘤體囊性部分穿刺抽吸液體近1000毫升。瘤體體積縮小後，醫生完整切除右側卵巢巨大畸胎瘤，術中出血量極少。

手術歷時3個多小時完成，切除的腫瘤重約4公斤，相當於一個足月新生兒的體重。術後病理結果顯示，該腫瘤為「未成熟畸胎瘤」。

卵巢畸胎瘤重達4公斤。（深圳大件事）

小雨術後生命體徵平穩，無併發症，術後8天出院，覆診結果顯示其腹盆腔無異常，生長發育未受影響。

深圳市兒童醫院龍華院區外科綜合病區主任任鋒提醒，卵巢畸胎瘤是兒童和青少年較為常見的生殖細胞腫瘤，多數為良性，瘤體增大後多伴隨破裂與扭轉風險。若家長發現女生腹圍短期內異常增大、褲腰明顯變緊、運動後腹痛或觸摸到腹部包塊，應及時前往正規醫療機構做盆腔超聲檢查。