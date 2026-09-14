廣東女嬰誤吞鈕扣電池食道嚴重腐爛灼傷　醫生：它是在燒孩子的肉

近日，廣東陽江一名16個月大的女嬰突然嘔吐，因為孩子「能睡能喝」，家人懷疑是腸胃炎或積食，直到26小時後送醫拍片才意識到問題嚴重性。急診結果顯示，一枚圓形物體卡在孩子食道內，圓形高密度影在X光片上清晰可見。



電池藏在體內不斷灼傷食道

醫生通過全麻胃鏡急診手術取出了孩子食道中的圓形物體，家人這才知道孩子吞下了鈕扣電池（button cell battery）。取出的鈕扣電池表面已發黑、鏽蝕，邊緣帶有組織液乾涸的痕跡，而電池所在的食道位置已發生嚴重腐爛和灼傷。

「簡單說，它是在『燒』孩子的肉。」醫生表示，電池在食道內停留2小時即可導致黏膜受損，6小時可能造成深層潰瘍，12小時可致深層組織壞死，超過24小時則面臨食道穿孔、氣管食管瘻、腐蝕主動脈導致大出血等風險。

為什麼歷經了26小時才處理？醫生認為，核心在於早期症狀具有欺騙性：

孩子吐了兩次，但能睡能喝奶，精神狀態好，這是很多家長的誤區，以為不哭不鬧就是沒事。

醫生提醒家長，一旦孩子出現突然嘔吐與拒食——尤其是能吃流質但吃固體就噁心嘔吐、異常流口水或吞嚥困難、不明原因煩躁哭鬧或拒絕平躺、咳嗽喘息或聲音嘶啞等情況，需高度警惕異物吞入可能。

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小孩誤吞電池屬於特級急症

醫生強調，一旦懷疑孩子吞入鈕扣電池，必須立即禁食禁水為急診手術做準備，並直奔配備小兒消化內鏡或具備耳鼻喉科急診能力的醫院就診。

醫生表示，誤吞鈕扣電池屬於特級急症，通常需在2小時內取出。哪怕孩子看起來沒事，只要懷疑吞了鈕扣電池，都要把它當作最高級別的急症來處理。

三大絕對禁止的「土辦法」：嚴禁催吐、禁止喝醋、禁止吞飯糰或饅頭

「催吐可能導致電池移位卡得更緊或誤吸入氣管導致窒息，醋無法溶解電池反而刺激已受損黏膜，吞飯糰會把電池推得更深，甚至直接壓破食道壁。」

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排查家中含鈕扣電池物品

醫生建議家長逐一排查家中含紐扣電池的物品，包括電視遙控器、冷氣機遙控器、電子玩具、電子賀卡、音樂書、助聽器、電子秤、車鑰匙、計算器等。

所有電器電池蓋必須有螺絲固定，若為簡易卡扣式，應用強力膠帶封死或直接收起來不讓孩子接觸。此外，家長可時不時地蹲下來，以孩子的視角環視家中，凡能入口的小物件均需上鎖或高處存放。