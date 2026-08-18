5歲女童誤吞50g金條險穿孔　醫生提醒勿用偏方　附正確急救3步驟

一塊長約4厘米，重達50克的金條，一名年僅5歲的幼童，一場爭分奪秒的生命救援。



8月16日，北京首都醫科大學附屬首都兒童醫學中心消化內科內鏡團隊成功為一名誤吞金條6小時的患兒實施胃鏡下異物取出術。

女童誤吞金條6小時 醫院綠色通道極速啟動

事發當日，這名5歲女童在家中不慎誤吞金條。金條質地堅硬、表面光滑且質地沉重，滯留消化道極易劃傷胃黏膜，甚至引發穿孔、大出血等嚴重併發症。

腹立位片檢查明確顯示，金條滯留於患兒胃腔內。（首都兒童醫學中心科普號）

患兒家長輾轉多家醫院，均因不具備急診胃鏡下異物取出條件而無法處置，最終緊急轉往首都兒童醫學中心急診，此時距離患兒吞服異物已過去6小時，腹立位片檢查明確顯示，金條滯留於患兒胃腔內。

接到急診通知後，消化內科立即啟動消化道異物急救綠色通道。從接到通知到術前就緒，多環節緊密銜接、分秒必爭，為手術搶出了寶貴時間。

術中內鏡顯示，金條滯留於患兒胃腔，操作空間極為狹窄，稍有不慎便可能損傷消化道黏膜。醫生以圈套器穩妥夾持異物後，沿生理腔道緩慢勻速退出。全程僅用時數分鐘，便將這條長達4厘米、重50g的金條完整取出，成功化解了消化道出血及穿孔風險。

術後，患兒生命體徵平穩，無不適症狀，留觀後恢復良好。

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誤吞異物後 這些「土辦法」千萬別用

消化道異物是兒童意外傷害中的常見急症，小到魚刺、骨頭、鈕扣電池，大到玩具零件、首飾等各類特殊異物，都可能被好奇心強的孩子誤吞入消化道。

兒童容易因好奇心將異物誤吞入消化道。（Ana Klipper@Unsplash）

誤吞異物後，切勿採取吞飯糰、喝醋、強行下嚥等民間偏方。這些方法不僅無法排出異物，反而可能將其推至消化道更深位置，加重黏膜損傷，甚至誘發穿孔、大出血等致命風險。

正確做法請記住三步：

1. 立即禁食禁水，防止異物因食物推動而移位，或造成二次損傷。

2. 判斷異物性質，若異物尖鋭、具有腐蝕性（如紐扣電池）、體積較大，或孩子出現腹痛、嘔吐、吞嚥困難等症狀，需高度警惕。

3. 第一時間就醫，立即前往具備急診內鏡救治能力的醫院就診。在黃金時間窗內通過內鏡微創取出，創傷小、恢復快，可最大程度規避嚴重併發症。



預防大於治療：3招築牢「安全網」

比起急救，提前預防才是王道，這3件事家長一定要做好：

1. 「藏」好危險物

把紐扣電池、螺絲、藥品等放在帶鎖的抽屜裏，堅果、硬糖要掰成小塊給孩子吃，果凍選「吸吸凍」而非塊狀。

2. 「看」緊關鍵時刻

孩子吃飯時別追着喂、別讓他邊吃邊玩玩具/看動畫片；換牙期的孩子可能會啃咬鉛筆頭，要及時糾正。

3. 「教」會自我保護

用繪本、動畫給孩子講「不能吞的小怪獸」故事，比如「小硬幣進了肚子會變成『小刀子』，劃破肚子要打針哦」，比生硬說教管用10倍。

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