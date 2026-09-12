「可食用課本」零食爆紅　存在食品添加劑超標等風險　多地籲警惕

新學期伊始，一款打著「吃掉作業」的網紅糯米紙零食——「可食用課本」，悄然在內地的中小學生群體中走紅，相關話題不斷在社交平台發酵傳播。



南都記者調查發現，網購平台以「解壓」為噱頭，但商家對產品合格證閉口不談。多地發布食品安全提示，提醒家長和學生理性看待網紅零食。

包裝內是印著課本目錄、課文插圖的糯米紙：

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以「解壓」為噱頭，網購平台有售

南都記者在多個網購平台上以相關關鍵詞進行搜索發現，有少量商品鏈接彈出。這類商品大多在標題、主圖中標註「校園零食」、「可吃課本」、「解壓神器」等宣傳口號，以此作為銷售噱頭。

據記者觀察，產品主要分為兩款：一款外包裝印有課本圖案，外殼不可食用，內部為可食用的透明糯米紙；另一款則直接在可食用糯米紙上印製課本目錄與課文插圖。部分套裝還搭配跳跳糖一同售賣。

這些商品售價區間在9-40元（人民幣，下同）。記者查閲商品詳情頁配料表發現，該類產品屬於澱粉製品，主要原料為食用威化糯米紙與食用色素。其中一家店鋪的客服告訴記者，商品近期銷量不錯，有很多顧客回購。但當記者詢問合格證時，客服則閉口不談，只表示已記錄問題，有進展會及時通知。

不過記者注意到，此類零食並非最近才出現，早在幾年前就已經有網友在網絡上發布測評視頻，同樣以「解壓」、「吃掉課本」為噱頭。

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這款走紅的網紅糯米紙零食，也引發不少家長的雙重顧慮。家長既擔憂其食品安全得不到保障，也對產品營銷傳遞出的解壓觀念抱有隱憂。市民葉小姐的孩子正在讀小學，對此類商品提出了自己的擔心：「這不是讓孩子更容易對學習產生抵觸情緒嗎？」在她看來，就算孩子可以把印有課本圖案的零食吃掉，第二天依舊要面對真實的課業，「真的課本不能吃掉，難道就撕掉了嗎？根本不可能有解壓這件事」。

多地提醒：高度警惕

日前，廣州市增城區發布提醒，這類以糯米紙為主要原料的「可食作業類食品」往往色素、甜味劑添加種類多，部分產品甚至採用不符合食品級要求的印刷工藝印製作業圖案，食用後易引發腸胃不適、代謝負擔加重等問題，請家長和師生勿出於獵奇心態購買。

並要求校園周邊食品經營者開展自查在售的「可食作業類食品」，下架清理所有來源不明、不符合食品安全標準的相關產品，嚴禁採購、銷售此類存在重大安全隱患的產品。

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廣州市南沙區南沙街同樣發布了相關提示稱，該類食品安全隱患突出。同時，因兼具玩樂屬性，食品易與雜物接觸，在生產、運輸、銷售環節極易滋生細菌，學生玩耍後直接食用，易引發腹痛、腹瀉等消化道不適，嚴重危害青少年身體健康，是開學季校園食品安全重點管控品類。

此外，還有甘肅省定西市臨洮縣、安徽省蚌埠市等地同樣在近期發布了針對該商品的提示，請家長、師生高度警惕。