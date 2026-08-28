1歲幼童頻抓耳朵無故哭鬧　就醫驚見耳道內有「植物種子發芽」

近日，首都醫科大學附屬首都兒童醫學中心耳鼻咽喉頭頸外科接診一名1歲患兒。醫護團隊通過全麻手術從患兒耳道內取出多顆已經發芽的植物種子。



據悉，該患兒近期頻繁抓撓耳朵，無故哭鬧、發熱等異常表現。家長偶然發現孩子耳道口有乾癟種子，擔心耳道深處殘留異物，遂帶患兒前往耳鼻咽喉頭頸外科就診。

經耳內鏡檢查，醫師看到多顆植物種子嵌於患兒耳道深處、緊貼鼓膜。（首都兒童醫學中心官方公眾號）

經耳內鏡檢查，主任醫師陸穎霞看到多顆植物種子嵌於患兒耳道深處、緊貼鼓膜。因患兒年齡小，無法配合門診操作，加之異物位置深、毗鄰鼓膜，陸穎霞為其實施全麻下耳道異物取出術。

手術歷時5分鐘，全部種子被完整取出。令人驚心的是，滯留耳內的種子已在密閉的耳道環境中發芽。

據臨牀統計，耳道異物是兒童高發耳鼻喉急症。臨牀接診的異物種類繁雜，涵蓋植物種子、豆類、玩具零件、貼紙、紙屑、棉絮、昆蟲等。

陸穎霞解釋，1歲嬰幼兒正處於探索期，習慣將身邊細小物品塞入耳、鼻、口，這也是兒童耳異物急症高發的主要原因。人體外耳道恆温、濕潤、含氧充足，耳道分泌物與日常殘留水汽恰好構成種子生根發芽的「天然温牀」。

據臨牀統計，耳道異物是兒童高發耳鼻喉急症。（示意圖，Unsplash@Aurora K）

嬰幼兒耳道狹窄嬌嫩，細小種子進入後極易嵌頓滯留，無法自行脫落，會在耳內逐漸吸水膨脹、生根發芽，持續壓迫、刺激耳道組織。低齡兒童無法準確表述不適，異物入耳初期僅表現為輕微耳癢、耳悶，很難被家長察覺。若長期滯留，發芽膨脹的種子會反覆刺激耳道黏膜，引發紅腫、發炎、流膿，嚴重時可損傷鼓膜、造成聽力下降，甚至誘發嚴重耳部病變。

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