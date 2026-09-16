福建驚現山寨「士林夜市」？官方證實真授權　打周杰倫牌攬客

台灣台北觀光地標士林夜市近日在福建出現同名複製品，名為「士林夜市（福州閩侯）」，據報於9月12日正式試營運，不僅重現蚵仔煎、大香腸等台味小吃，更將射氣球娛樂整套打包，甚至打出周杰倫當作攬客招牌。台灣網友質疑對岸是山寨版，面對抄襲疑雲，台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山親自證實，福州該處夜市「確實取得台灣官方正式授權」。



台灣士林夜市攤商親赴現場技術指導

面對排山倒海的侵權質疑，蘇文山接受華視新聞訪問時解釋，士林夜市（福州閩侯）並非私自盜用或山寨，早期台北士林夜市主要依託銘傳、東吳與文化大學等學生客群發展茁壯，而福州閩侯上街鎮周邊同樣大專院校林立，在地消費定位與學生族群極度契合，雙方經過審慎評估後才敲定合作，部分台灣在地攤商更親自飛往對岸進行技術與工藝教學。

「士林夜市（福州閩侯）」正式試營運，從招牌設計到攤位樣式，全面復刻台灣夜市風格。（微博@福州發佈）

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這座落地福州大學城的士林夜市擁有超過30個特色攤位，蚵仔煎、士林大香腸、台式鹽酥雞、泡菜臭豆腐、碳烤雞排與花生捲冰淇淋等代表性街頭美食一應俱全。中國福建臉書粉絲專頁也發出台北士林夜市執行總監楊銘忠受訪片段，楊銘忠在影片中向福州市民問好，稱自己來自台灣台北，從士林夜市帶來了很多小吃，歡迎大家來品嚐。

台北士林夜市執行總監楊銘忠受訪片段。（Facebook@中國福建）

除了街頭美食，該夜市更將台灣夜市獨有的歡樂套圈圈、趣味打靶、射氣球，以及年輕人喜愛的跑跑卡丁車等遊樂設施，打造成一站式包辦的沉浸式夜間消費場景。營運方指出，此舉是為了兼顧年輕大學生拍照打卡與親子家庭放電需求，藉由美食、休閒與社交多元結合，徹底還原台灣夜市最具辨識度的市井熱鬧氛圍。

連送一個月霸王餐 打出周杰倫金曲與兩岸音樂會

為迅速炒熱商圈人氣，夜市營運方更宣布將以「周周有活動、月月有驚喜」模式，自9月15日起展開為期一個月的促銷，每天限量發送333份免費台味餐點，累計狂送萬份「霸王餐」，並於9月19日推出以亞洲天王周杰倫金曲為核心的「這個世界約好一起逛」主題日，規畫在9月27日舉辦兩岸中秋主題音樂會，全力借力台灣流行文化與美食符號引爆話題。

台灣士林夜市落地福州在網絡掀起討論，有網友持肯定態度：

「不然因為陸客不能來，台北的士林夜市店家差不多都倒光了」

「小攤販就是要賺錢謀生，就算自己的政府不能幫忙，也不要打壓」

「兩岸不只文化交流，更是美食交流」

「記得帶上台式地瓜球」



然而跨海營運難度高，也有人覺得後續待觀察。

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