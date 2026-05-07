男星林佑威稱｢來自中國台灣｣挨轟 回應：從小課本教育我是中國人
撰文：TVBS新聞網
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台灣48歲藝人林佑威從男團WEWE出道，演過《麻辣鮮師》、《兩個爸爸》等戲劇，2013年前往中國大陸發展，2019年起長期居住北京，近日他拍片談到印象最深的城市，直言：「因為我們來自中國台灣，第一個接觸的城市通常是上海。」引起網友討論，林佑威對此爭議，表示從小就被教育是中國人。
林佑威喊「多來內地」 台灣網友熱議
林佑威在影片中表示，自己在中國大陸生活10多年，「可能我年紀比較大，從小課本就教育我們是中國人啊、我們是中國台灣啊，從小填資料的時候都要填祖籍，我是福建泉州的」。他強調在中國大陸遇到的劇組很親切，知道他從台灣來的，對他都很好：「來這邊大家都尊稱你是老師啊，都很客氣然後很專業。」
台灣藝人林佑威談及對兩岸的看法：
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對林佑威來說，中國大陸機場的整潔跟城市的治安非常進步，有一次他的手機在大半夜掉了，林佑威隔天才沿著定位回來找，北京的打掃阿姨守了一個晚上，一直拿著手機在手上等人回來找，她拍拍林佑威：「哎，你在找手機嗎？」幸運地物歸原主，林佑威笑說：「台北也掉過手機，沒有找到，台北就不見了。」
對於threads網友把他罵爆，林佑威說自己已經出道20幾年，不會在意被罵：「其實我是滿希望我們台灣的朋友，可以多來內地走一走、看一看，然後感受一下這邊的文化，兩岸一家親嘛。每個人都可以有自己的選擇，但是你在說話的時候，你應該是要真的去體驗、去交流，不能隨便亂說。」
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