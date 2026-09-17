重慶2歲童遭父獨留在家18樓墮亡　妻怒摑丈夫：感覺他心裏沒有痛

重慶有2歲幼童被父親獨留在家，疑踩洗澡桶翻出18樓陽台墮下身亡。母親劉女士指責丈夫平時極少育兒，事發後曾掌摑他三巴，對方竟威脅「再動我一下就報警」；父親崔先生稱自己非常愧疚，願承擔責任並全力寬慰妻子。警方調查後認定為意外事故，不符合刑事立案標準。



2歲幼童被獨留在家，從18樓家中陽台墮下身亡。死者生前照片。（瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報道，9月13日，劉女士因工作外出，只有崔先生和兒子在家。崔先生介紹，下午3時26分，他將兒子安置在客廳沙發上看動畫片，隨後他出門遛狗，12分鐘後返回家中卻不見兒子，後來他聽到有人呼喊，才發現兒子墮樓。

當時，現場居民和物業管理公司已報警，崔先生趕到現場後曾觸碰兒子，但被圍觀群眾勸阻，擔心造成二次傷害。他當晚被警方帶走了解情況，由於現場監控等均能證明他在事發時確實不在家中，不存在主觀故意或虐待行為。經調查取證，警方認定為意外事故，當晚已釋放崔先生。

2歲幼童被獨留在家，從18樓家中陽台墮下身亡。死者生前照片。（瀟湘晨報）

崔先生介紹，家中陽台欄桿高度超過一米，先前已拆除簡易防盜窗，事發時窗戶沒關。據法醫現場勘查推測，幼童可能是踩在陽台放置的洗澡桶邊緣，抱着被翻出窗外，從18樓墮下時砸中樹杈，導致嚴重內出血身亡，體表無明顯外傷。

劉女士稱，事發房間監控設備未通電，無法還原兒子墮樓的具體過程，丈夫平時極少參與育兒。事發前數日，夫妻雙方曾因家務分擔、育兒理念等生活瑣事爭吵。她提到，事後曾在事故現場3次掌摑丈夫，「到殯儀館的時候我實在忍不了了，我感覺他心裏沒有痛」，結果對方反擊稱「這是最後一下，你再動我一下，我就調監控，我要報警」。

2歲幼童被獨留在家，從18樓家中陽台墮下身亡。（瀟湘晨報）

警方介入調查。（瀟湘晨報）

劉女士表示，目前正在處理兒子的後事，她最大的訴求是希望丈夫能夠承認過錯。同時，警方明確告知意外事件不符合刑事立案標準，但家屬可依法提起民事訴訟。

崔先生稱自己也很愧疚，願意承擔責任，並稱理解妻子的情緒積壓，「我知道她咽不下這口氣，我怕她想不開，主要是我也是過錯方，目前就是先把事情處理完，盡量去寬慰她，希望她不會發生意外」。