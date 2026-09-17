南方醫科大學學生墮亡　家屬反駁壓榨謠言　導師主動借款助度難關

南方醫科大學廣州白雲校區9月15日傳出學生墮樓輕生事件，引發社會關注。網傳該學生墮亡原因與導師批假有關，還有言論稱「學生父母均車禍進了ICU」「導師壓榨、打壓該學生」等。



9月16日，墮亡學生家屬回應稱，網傳言論均為謠言。據其提供的聊天記錄顯示，導師王老師在得知死者父母出車禍後，向他先後轉賬2000元（人民幣，下同）及2萬元給他應急。陳女士表示，父親出事後，王老師一直對弟弟和我們家很關心，希望網上不要再造謠。



南方醫科大學學生輕生墮樓引爆熱搜 傳父親離世欲返家遭導師阻止

綜合《南方+》和此前報道，網傳截圖顯示，陳同學為南方醫科大學臨床醫學八年制本博連讀學生，已就讀至第七年，事發於白雲校區一號宿舍樓。網傳陳同學的父母此前遭遇嚴重車禍進了ICU，他原想請假回家，但「導師只給他3天」。

近期，陳同學父親離世，截圖中的爆料者稱，其導師以學業「開題」為由阻止他回家，甚至「在科室罵他」。事發後，有同學在死者生前所在的宿舍樓下擺放鮮花悼念。

有同學在該生所在宿舍樓下擺放鮮花悼念。（網絡圖片）

家屬發聲：王老師一直對弟弟和我們家很關心

9月16日，陳同學的二姐陳女士表示，網上的種種猜測讓老師和家長們傷心，前述網傳言論均為謠言，「父親出車禍後，王老師一直對弟弟和我們家很關心，我希望網絡不要再造謠言，傷害我們家屬和王老師。」

9月16日，陳同學的二姐陳女士表示，網絡上的種種猜測讓老師和家長們傷心，前述網傳言論均為謠言，「父親出車禍後，王老師一直對弟弟和我們家很關心，我希望網絡不要再造謠言，傷害我們家屬和王老師。」（南方+）

據其提供的完整微信聊天記錄顯示，7月22日，陳同學告知王老師其父母出車禍，父親在急診手術室，他正乘坐高鐵趕去醫院。王老師回覆稱，「這麼大事！有什麼我能幫忙的告訴我，你注意路上安全！」，並先後轉賬2000元以及2萬元給陳同學家中應急，還稱「隨時聯繫。到家報平安！」

王老師先後轉了2000元以及2萬元給陳同學家中應急。（南方+）

導師多次詢問墮亡學生家庭情況 鼓勵「不要放棄」

7月23日，陳同學發微信稱父親腦出血在ICU中，王老師隨即詢問其父親腦出血約多少等病情情況。8月2日，陳同學稱其父親前兩天從ICU轉出，目前平穩，他當天回廣州。8月11日，陳同學微信告知王老師其父親病重，再次要求回家探親，1周後返回醫院上班，並提到父親在ICU，打算放棄救治。微信聊天記錄顯示，王老師多次鼓勵其幫家人戰勝病痛，並告訴他「不要放棄」。9月8日，王老師幫其聯繫工作單位，陳同學表示感謝。

9月13日，陳同學表示，和家人協商後決定退學，回家陪母親，王老師和輔導員希望能和其家人溝通了解情況，但遭到婉拒。導師組向醫院和學校匯報情況，希望幫助他度過心理受傷的陰影，決不能因為經濟原因退學。醫院教育處了解到，陳同學認為其父病故後學醫沒有意義，王老師建議其先辦休學回家陪母親，等情況好轉後再復學，陳同學同意完成預答辯後辦理休學。王老師表示，「我知道他家庭條件不太好，家裏又突然父母出了車禍，便對他在醫院臨床輪科等方面進行了調整，希望他不要壓力太大。」

完整聊天記錄未顯示導師施壓等內容

聊天記錄並未顯示王老師「不批假」「僅放3天假」等內容，也沒有王老師詢問、催促陳同學回廣州，對其學業課業加壓、貶低等表述。

弟弟去世後，陳女士也看到網上的相關言論，她坦言，謠言對他們和老師都造成傷害。她憶述，弟弟從來沒有在她面前說過王老師的壞話，「希望網上不要再造謠了，不要再造我們家人和王老師的謠言。我們的母親從來沒有進ICU，母親是手臂脫臼。王導師也沒有不讓請假或者只請幾天假，王老師對我弟弟一直都很關心。」

9月16日，南方醫科大學通報稱，9月15日凌晨1時55分左右，該校高層公寓學生墮樓，經警方現場勘查，確認為高墮身亡，排除他殺。學校對此深感悲痛，對家屬表示最深切的慰問。學校第一時間成立工作專班，全力配合調查並協同家屬做好善後事宜，並將加強學生心理健康工作。