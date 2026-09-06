山東大橋橋板脫落22歲男墮河亡　CCTV曝光　3個月前被點名｢危橋｣

山東省臨清市月前發生一宗老舊橋梁意外，22歲河北男子趙鑫水步行通過臨清先鋒大橋時，腳下橋板突然斷裂，整個人墜入下方衛運河，隔日才被發現遺體。趙家痛失愛子，告上法院求償，預計9月8日開庭審理。



22歲男過橋遭橋板吞沒 墜10米深河亡

據《澎湃新聞》報導，趙鑫水原籍河北臨西縣，但長期居住在山東臨清市。事發7月24日當天早上7時許，他準備前往醫院探望住院的祖母，家人原本騎電動車載他到橋頭，由於橋面顛簸，他改成徒步過橋，沒想到途中卻發生致命意外。

22歲河北男子趙鑫水步行通過山東臨清先鋒大橋時，因橋板突斷裂墜河。（澎湃新聞）

男子過橋「腳下突現大洞」墜河慘死 塌橋畫面曝光：

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監視器畫面顯示，趙鑫水當時正常沿著人行步道行走，前後也都有其他行人，突然腳下疑似一塊橋板脫落，他連同橋板一起墜入十多米深的河中。家屬提供的照片則顯示，橋面靠近護欄處出現數平方米的大洞。

事發約一天後，趙鑫水遺體在事發地點下游約4公里處被打撈上岸。更令人心痛的是，他的祖母在孫子死亡9天後，也因疾病及遭受噩耗打擊離世。

列省級文物保護單位 3個月前才被點名「危橋」

公開資料顯示，臨清先鋒大橋1959年建成，由蘇聯專家援建，是當時中國具有代表性的大型橋梁。1974年大橋拓長後橫跨衛運河，連接山東、河北兩地；1992年新衛運河大橋通車後，先鋒大橋才停止機動車通行，只允許行人及非機動車使用。2013年更被列為山東省省級文物保護單位。

然而，這座老橋年久失修，近年頻頻傳出維修呼聲。事故發生前約3個月，臨清河務局聯合檢察院、法院等單位召開專題會議，直指先鋒大橋建成年代久遠、失修老舊，護欄存在水泥脫落、鋼筋裸露及鏽蝕等問題，對民眾通行構成「重大安全隱患」，並要求限期完成整改。

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事發後，大橋曾於8月9日至19日全面封閉施工，原本斷裂處被厚鐵板覆蓋，並設置「此處危險、禁止踩踏」警示。然而施工結束後，行人及非機動車又恢復通行。

對於為何多年未完成整體修繕，臨清市住建局表示，大橋涉及跨省交通，加上屬省級文物保護單位，維修必須經省級文旅部門批准，目前只能先採取臨時防護措施。相關人員也稱，由於橋梁結構特殊，平時巡查時橋板斷裂風險「不易察覺」。

趙鑫水父母如今已將臨清市住建局、文旅局、交通運輸局及先鋒路街道辦告上法院，要求賠償死亡賠償金、喪葬費及精神損害撫慰金等。案件已於8月14日獲立案，預計9月8日開庭審理。

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