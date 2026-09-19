貴州男教師微信騷擾女學生｢未停止愛你｣　截圖曝光被調離工作崗位

貴州畢節大方縣第二中學爆出老師性騷擾女學生事件，有網民於9月18日發文並附上微信聊天截圖，舉報該校一名物理科男老師向女學生發送多條騷擾信息，「其實我從未停止過愛你」、「好想去你家玩」。



該網民在評論區稱，已經報警，女學生心理受到影響。目前當地警方、紀委及教育局已介入調查，涉事男老師已被調離崗位。



貴州畢節大方縣第二中學爆出老師性騷擾女學生事件。（瀟湘晨報）

貴州畢節大方縣第二中學爆出老師性騷擾女學生事件。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，9月18日，有網民在網上發文，貴州畢節大方縣二中一名物理老師發微信性騷擾女學生。據流出的微信聊天截圖顯示，該名物理老師向女學生發送多條極具挑逗與騷擾意味的信息，包括「其實我從未停止過愛你」，「在我心中，你就是我的親人」。另外，該男老師還提出登門探訪的要求，稱「好想去你家玩，可惜不曉得路」。

面對老師的言語騷擾，該名女學生明確表態劃清界線，回應：「私下不希望再有任何閒聊、單獨聯繫」，堅決拒絕對方的非分要求。爆料網民表示，目前已報警，但女學生的心理收到很大影響。

9月19日，當地多個部門就事件作出回應。大方縣九驛派出所證實，警方已於18日接獲報案，現有民警跟進案件。大方縣教育局則表示，當地警方與紀委均已正式介入，教育局亦已開展相關工作。大方縣第二中學工作人員透露，涉事物理老師已不在學校，被調離教學崗位，而該名女學生目前正常上課，事件仍在進一步調查處理中。