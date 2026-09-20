廣西玉林紅衣男子街頭慘遭牛瘋狂頂撞送醫　警方：牛被當場擊斃

9月18日，廣西玉林雙旺鎮一身著紅衣男子在街頭遭牛瘋狂頂撞。9月19日，雙旺鎮派出所工作人員表示：「牛已被現場擊斃，人現在已經情況穩定了，沒有生命危險，他在醫院裏面已經醒了。」



「牛撞人」引糾紛如何劃分責任？

《中華人民共和國民法典》第1245條規定：飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意或者重大過失造成的，可以不承擔或者減輕責任。

街頭驚見紅衣男子遭牛瘋狂頂撞 現場畫面曝光：

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《中華人民共和國民法典》第1246條規定：違反管理規定，未對動物採取安全措施造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意造成的，可以減輕責任。

法官提醒：

動物一般不具有對自身行為的辨別和控制能力，在不同程度上存在對人造成損害的危險性，作為動物飼養人或管理人，應當肩負起對動物控制、管理的責任。因而除法定抗辯事由外，不能以證明自己沒有過錯而免責。

當然，飼養動物致害適用無過錯責任，並不意味著侵權責任人的責任完全不可免除或減輕，在出現某些法定免責事由情形時，也可以全部或部分免除。飼養動物應注意做到依法、文明飼養，加強對飼養動物的約束和管理，不要將其放置在公共空間，防範潛在危險。

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