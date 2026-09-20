重慶廚師疑店內做血液測試被食客目擊？老闆澄清：身體不適測乙肝

9月19日，有內地網民爆料，稱在重慶兩江新區一家餐廳用餐時，看到店內男廚師拿出「傑士邦」血液試紙檢測，疑似在進行愛滋（HIV）快篩。消息隨即引發熱議，「重慶一廚師疑似在店內紮血測愛滋」也衝上微博熱搜。



對此，餐廳老闆出面回應稱，這名廚師只是身體不舒服，檢測是否患有乙肝，但不少網民均表示在廚房做血液檢測很不衛生。



有網民爆料，稱在重慶兩江新區一家餐廳用餐時，看到店內男廚師疑似在進行愛滋（HIV）快篩。（互聯網圖片）

有網民稱，在重慶一餐館就餐時，看到男廚師在店內使用血液測試紙。（互聯網圖片）

據《瀟湘晨報》報道，9月19日，這名網友發帖稱，自己在重慶兩江新區一餐館就餐時，看到男廚師在店內使用血液測試紙，「他直接拿出來紮血了」。根據網民拍到的畫面顯示，廚師所用的試紙是「傑士邦聯合檢測試劑」，由於該試劑可用來測試愛滋，讓網民十分驚慌。

隨後「重慶一廚師疑似在店內紮血測愛滋」詞條衝上微博熱搜，對此餐廳老闆出面澄清，指網上關於紮血測愛滋的說法純屬造謠，解釋店內的廚師只是身體不舒服、吃不下飯，所以才使用測試劑看看是否有乙肝，也強調「有關部門已經介入了」。

傑士邦官方旗艦店的客服表示，該測試劑可以用來測愛滋，也能用來檢測乙型肝炎病毒。（互聯網圖片）

針對此事，兩江新區市場監督管理局工作人員表示，不清楚情況，具體要等相關工作人員出面回應。傑士邦官方旗艦店的客服則表示，該檢測試劑可以用來測愛滋，也能用來檢測乙型肝炎病毒。

事件在網上引發大批網民討論，不少網民表示，「有乙肝更離譜吧」、「不管是哪種病，都不能在廚房紮血測試」、「廚師在餐廳幹做這些事都很嚇人」、「傳染病不能參與飲食工作」。