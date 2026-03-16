豪門妻上節目揭夫出軌數十人 遭家暴險死 醫生建議做愛滋病篩檢
撰文：TVBS新聞網
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河南鄭州近日發生一宗駭人聽聞的「豪門家暴案」。根據內媒《小莉幫忙》報導，楊姓女子與丈夫曾是在國外深造的留學伴侶，結婚11年並育有3名子女，生活優渥，僱有3名保姆。未料，看似幸福的生活在楊女查看丈夫手機後徹底崩塌。該手機內藏有一個專門聯繫異性的帳號，記錄長達10年的轉帳紀錄與大量露骨對話，且出軌對象竟「高達數十人」。
9歲女報警救母 驚患PTSD反覆鎖門
面對質疑，丈夫竟冷血回應「男人都這樣」，其中一名小三甚至囂張回罵，令楊女心碎不已。隨後，楊女慘遭丈夫瘋狂家暴，其頭部傷勢極其嚴重，醫生診斷若傷口偏移3厘米恐喪命。
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當時，年僅9歲的大女兒「全程目睹」施暴慘狀，驚恐之餘利用智能手錶機警報警，才在生死關頭救回母親。然而，男方事後不僅毫無悔意，還更換別墅門鎖，將受傷的妻子與受驚的兒女惡意趕出家門。這場悲劇導致女兒罹患嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD），每天反覆檢查門鎖，深怕再被父親找到。
資產疑遭轉移 妻面臨法律取證困境
此外，楊女控訴，自己曾為丈夫公司創造超過2億元人民幣（約2.3億港元）的業績，但財務大權始終由男方掌控。如今丈夫不但拒絕讓她接觸股權收益，更開始惡意轉移資產。除了經濟困境，醫生更提醒楊女，因丈夫私生活極度混亂，建議進行乙型肝炎、愛滋病等傳染病篩檢。內地法律專家則建議，雖然掌握外遇證據，但私翻手機取證在法律實務上恐有私隱權爭議，應重點搜集財產清單與股權文件以維護權益。
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