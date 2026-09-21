網約車司機介紹青海爆紅　網民認出疑似被撤職前廳長讚自食其力

近日，有網民在青海西寧搭網約車期間，發現司機介紹青海歷史、文旅景點時如數家珍。影片在網上廣傳後，有眼尖的網民認出，司機疑似是幾年前因違規飲酒被撤職的青海省文旅廳原廳長王學文。



從影片可見，司機一路介紹青海，講得頭頭是道、邏輯清晰。他用「東西南北包西寧，外加一個黃果樹」等口訣講解青海地理，以西寧市為中心介紹，往東是海東市；往西沿青海湖前行，南岸是海南藏族自治州，北岸是海北藏族自治州，再往西的海西蒙古族藏族自治州，則涵蓋察爾汗鹽湖、翡翠湖、水上雅丹等景點。至於其餘三個藏族自治州，則利用貴州「黃果樹瀑布」的名字分別對應黃南、果洛與玉樹三個自治州。

有網民認出，司機疑似是幾年前因違規飲酒被撤職的青海省文旅廳原廳長王學文。王學文本人及官方均未對此事作出回應或證實，但有不少人認為「沒必要大驚小怪，退下來自力更生很正常」，「能拉下面子自食其力，反而讓人高看一眼」「跌倒了不怕，還能爬起來」。

王學文生於1971年8月，曾任青海省文化和旅遊廳黨組書記、廳長；2023年4月，經黨中央批准，決定給予其撤銷黨內職務、政務撤職處分。

2024年1月，央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》披露王學文違規吃喝事件的細節。

青海省文旅廳原廳長王學文。（微信）

2024年1月，央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》披露王學文違規吃喝事件的細節。（微信）

6廳官黨校宿舍豪飲7枝白酒醜態盡露 隔日1人猝死 1人砸門呼救

2022年12月11日晚，王學文在省委黨校學習培訓期間，參與了時任青海省政府秘書長師存武組織的違規聚餐飲酒，同場還有青海省農業農村廳黨組書記、廳長李青川，海北藏族自治州委書記多杰，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利。

當晚，師存武利用職物之便，要求食堂為其提供並安排公務車運送菜餚，6人共飲盡7瓶白酒。次日，師存武因酒醉缺席重要會議，多杰在宿舍內被發現已死亡。