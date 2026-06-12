深圳網約車司機駕駛逾13小時　致1名乘客死亡　平台負責人被立案

深圳市交警6月11日發布一起網約車事故調查案例。4月16日凌晨，李某駕駛營運網約車搭載3名乘客，與道路中央隔離綠化帶標牌柱發生碰撞，造成車輛受損、1名乘客死亡。深圳市交警認定，司機疲勞駕駛承擔主要責任；涉事平台在安全管理方面存在明顯漏洞，承擔次要責任。公司安全負責人涉嫌重大事故責任罪，目前已被刑事立案並採取刑事拘留強制措施。



據CCTV畫面顯示，車輛行駛過程中周圍無其他車輛，該車路徑逐漸向左邊偏移且未減速，最終撞向隔離綠化帶。（影片截圖）

據CCTV畫面顯示，車輛行駛過程中周圍無其他車輛，該車路徑逐漸向左邊偏移且未減速，最終撞向隔離綠化帶。（影片截圖）

內媒《南方都市報》報道，4月16日凌晨4時10分許，李某駕駛營運網約車搭載3名乘客，沿深圳梅觀路段行駛時，車頭與道路中央隔離綠化帶標牌柱發生碰撞。據CCTV畫面顯示，車輛行駛過程中周圍無其他車輛，該車路徑逐漸向左邊偏移且未減速，最終撞向隔離綠化帶。事故造成車輛受損，1名乘客死亡。

經深圳市交警初步調查，事故發生前，司機李某累計實際駕駛時長達13小時29分鐘，長時間超負荷行車引發疲勞駕駛，是事故發生主要原因，司機李某承擔此事故主要責任。隨後，交警進一步溯源，明確事故發生與平台超長時間的派單密切相關。

經深圳市交警初步調查，事故發生前，司機李某累計實際駕駛時長達13小時29分鐘，長時間超負荷行車引發疲勞駕駛。（影片截圖）

經深圳市交警初步調查，事故發生前，司機李某累計實際駕駛時長達13小時29分鐘，長時間超負荷行車引發疲勞駕駛。（影片截圖）

通過對平台派單規則及行業監管機制展開深度調查，交警認定涉事平台在安全管理方面存在明顯漏洞，承擔此事故次要責任。公司安全負責人未盡安全生產主體責任，疏於日常監管，縱容司機超長時段違規營運，其行為涉嫌重大事故責任罪，目前已被刑事立案並採取刑事拘留強制措施。

深圳市交警認定，司機疲勞駕駛承擔主要責任；涉事平台在安全管理方面存在明顯漏洞，承擔次要責任。（南方都市報）

深圳市交警表示，本次事故溯源調查，交警將網約車平台納入事故定責，明確司機、平台主次責任，形成「事故定責—平台追責—行業整改」全鏈條治理，實現行業監管突破。同時推動涉事平台迅速整改，涉事平台在調查期間完善司機營運數據上報機制，將司機單日強制下線時長進一步縮短，從算法源頭嚴控超時接單行為。