KOL羅永浩再發炮！批深圳港式茶餐廳外賣｢6份竟有3份有異味臭味｣

近日，內地餐飲品牌西貝傳出即將倒閉，外界猜測疑與去年內地KOL羅永浩批評西貝「預製菜還賣那麼貴」有關。9月20日晚，羅永浩再次在微博點評餐飲行業，他稱在深圳福田區出差點外賣，豈料送來的六份外賣中「竟然三份都有異味臭味」。



不過，經歷過此前與西貝的輿論戰後，羅永浩今次並未直接點評批評，僅寫道：「這家茶餐廳的名字是……嗯，好吧，都不容易。」



羅永浩（YouTube@羅永浩的十字路口）

羅永浩批評深圳某家茶餐廳。（互聯網圖片）

9月20日晚，羅永浩在社交平台發文，指他和團隊在深圳出差，晚上加班點外賣時選擇了一家在福田區有兩家分店的港式茶餐廳，這兩家店在大眾點評分別是4.6和4.3分（滿分5分），但沒想到送過來的6份外賣中有3份都有異味臭味。

相較之前的直接點名批評，這次羅永浩並未公佈餐廳名字，僅回應：「這家茶餐廳的名字是……嗯，好吧，都不容易。」

值得注意的是，近日內地西北菜餐飲巨頭「西貝莜麵村」被爆將在兩到三個月內徹底倒閉，引發外界猜測是去年羅永浩吐槽西貝「預製菜賣那麼貴」使其陷入經營危機。

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。（大眾點評）

捲預製菜風波 傳西貝將倒閉關200店裁萬名員工 客服：正常運營

去年9月，羅永浩在微博發文，吐槽在西貝用餐時發現菜品「幾乎全是預製菜，還賣那麼貴，實在太噁心」，並呼籲國家儘快推動立法，強制餐廳標明是否使用預製菜。此言一出，西貝隨即陷入嚴重的公關災難，各門店客流出現斷崖式下跌。

2025年11月4日，廣東深圳，深陷預製菜輿論風波的西貝門店。（CFP）

今年1月，西貝創辦人賈國龍證實，西貝將在一季度關閉102家門店，涉及約4000名員工，並預計2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損可能超過6億元人民幣。另外，第三方平台窄門餐眼數據顯示，截至今年9月20日，西貝在營門店已由一年前風波初起時的370多家，縮減至約226家，規模大幅萎縮近四成。

野人先生（官方圖片）

繼西貝後再批餐飲品牌 羅永浩嫌野人先生貴又難吃：千萬不要惹我

除了深圳外賣與西貝，羅永浩近期亦將矛頭指向其他品牌。今年9月12日，他公開批評雪糕品牌「野人先生」，直言味道一般，「考慮到價格，甚至可以說難吃，感覺比鍾薛高難吃多了」。鑑於西貝事件引發的影響，不少網民紛紛建議野人先生「不要回答」。