疑電單車充電起火　杭州高樓遭黑煙吞沒　居民樓梯間捂口鼻避難

9月23日，微博流傳多條關於杭州火災的影片，一棟高層建築被濃濃黑煙吞沒，多名居民在樓梯間捂着口鼻避難。有網民指，是小區内電單車充電時起火。



網傳影片顯示，有未穿好衣服的居民躲在窗外，亦有不少居民受困樓梯間。



浙江杭州一高層社區發生火災。（互聯網圖片）

浙江杭州一高層社區發生火災。（互聯網圖片）

多名居民被困，紛紛捂着口鼻避免吸入濃煙。（互聯網圖片）

據網上流傳影片和圖片，一棟高層建築一樓有四五處起火點，整棟大樓被濃濃黑煙包圍，有未穿好衣服的居民躲在窗外，情況看起來極為嚇人，另外疑似在大樓內15層的樓梯間，多名居民被困，紛紛捂着口鼻避免吸入濃煙，現場兩輛消防車、多名消防員在工作。

杭州一棟高層建築被濃濃黑煙吞沒。（互聯網圖片）

多名居民被困，紛紛捂着口鼻避免吸入濃煙。（互聯網圖片）

有網民解釋，起火原因是小區電單車在充電時着火，隨後火勢變大釀禍。據網上圖片，該高層建築的牆體已被燒黑，且樓下多輛自行車和電單車被燒剩骨架。

有未穿好衣服的居民躲在窗外。（互聯網圖片）

該高層建築的牆體已被燒黑。（互聯網圖片）

樓下多輛自行車和電單車被燒剩骨架。（互聯網圖片）

據杭州消防通報， 9月23日7時29分，西湖區雙雲里8幢電動自行車停放點發生火災，杭州消防立即調派相關力量前往現場處置。7時50分許，火勢報熄滅。火災未造成人員傷亡。