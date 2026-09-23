有片｜上海八角籠激戰！身高1.73米機械人被踢倒後｢鯉魚打挺｣站起

9月19日，眾擎全球人形機械人自由格鬥聯賽（URKL，Ultimate Robot Knock-out Legend）在上海舉行，人形機械人於八角籠擂台內展開激烈對抗。這些身高1.73米的全尺寸機械人展現流暢的成龍拳、迴旋踢及飛踢等高難度招式，其中有機械人被對手踢倒後，瞬間「鯉魚打挺」站起，驚艷全場。



9月19日，眾擎全球人形機械人自由格鬥聯賽在上海舉行。（科技日報）

機械人展現流暢的成龍拳、迴旋踢及飛踢等高難度招式，展現出驚人的敏捷度。（科技日報）

綜合《解放日報》、《看看新聞Knews》報道，URKL是全球首個產業級人形機械人自由格鬥聯賽，由深圳眾擎機械人科技股份有限公司發起，32支參賽隊伍統一採用眾擎自研、身高1.73米的全尺寸機械人T800作為競技載體。這些全尺寸人形機械人，能流暢完成成龍拳、迴旋踢、倒地快速復位等高難度動作。

這些全尺寸人形機械人，能流暢完成成龍拳、迴旋踢、倒地快速復位等高難度動作。（新華社）

有機械人以一連串猛烈飛踢及迴旋踢逼退對手。（新華社）

在「白色雄鷹」對戰「金色閃光」的賽事中，名為「白鷹」的機械人以一連串猛烈飛踢及迴旋踢逼退對手「金閃」，甚至將其一腳踢翻在地。令全場觀眾驚呼的是機械人被重拳打倒後的復位能力，有機械人被打倒在地後，隨即以一招極具視覺衝擊力的「鯉魚打挺」瞬間彈起重新站立，現場氣氛瞬間被點燃。

相關影片在網絡瘋傳，不少網民感嘆機械人在速度與力量上的飛躍，能感受到整個機械人行業與科技的快速發展。

深圳眾擎機械人科技股份有限公司聯合創始人姚淇元指出，機械人每一次出場，走過的導航識別、跟對手之間的定位鎖定、包含出拳，都由它自己進行思考和判斷。多次極限測試證明了機械人結構的極高穩定性，預期未來人形機械人會融入人類日常生活的各個場景。