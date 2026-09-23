被瘋傳舉家外逃？任正非亮相深圳闢謠　與東風汽車總經理會談

近日網上瘋傳華為創辦人任正非一家「神秘失聯」、外逃。據「東風汽車」公眾號9月23日消息，9月22日，任正非於深圳與東風汽車總經理、黨委副書記馮長軍會談，文章釋出兩人合照， 闢謠外逃說法。



台灣《聯合報》報道，日前有台灣媒體以一則未經證實的網路訊息大肆炒作華為創辦人任正非一家「神秘失聯」、外逃的消息。任正非女兒姚安娜近日曾穿了一件印有「不信謠不傳姚老師」的T恤，疑似回應事件。

任正非女兒姚安娜近日曾穿了一件印有「不信謠不傳姚老師」的T恤，疑似回應事件。（微博）

而據「東風汽車」公眾號9月23日消息，9月22日，東風汽車總經理、黨委副書記馮長軍赴深圳，與華為創始人任正非及華為高層代表會談。雙方圍繞深化戰略合作、產品技術協同創新等議題進行深入交流。

任正非深圳亮相闢謠。（東風汽車）

任正非表示，造車之本在於安全與品質，華為願發揮所長，與東風共同打造經得起市場檢驗的智能汽車產品。