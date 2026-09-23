謝苗踩雙車倒後鏡耍太極　理想汽車廣告被指像素級抄襲Volvo惹議

9月22日，理想汽車發布最新廣告，內地武打演員謝苗站在兩輛行駛中的理想L9 Livis的倒後鏡上耍太極拳，不少人大讚謝苗「真功夫」，但亦有人批評廣告涉嫌抄襲著名動作影星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）於2013年為Volvo拍攝的貨車廣告，運鏡、色調、構圖等均完美「致敬」。



該廣告旨在展示理想L9 Livis 800V 全主動懸架的快速響應與車身穩定能力。在廣告中，兩輛L9 Livis SUV並排行駛，謝苗雙腳分別站在兩輛車的倒後鏡上，做出各種太極動作，兩輛車其後駛過波浪路面，謝苗站在倒後鏡上面依然非常穩定。

謝苗站在兩輛行駛中的理想L9 Livis的倒後鏡上耍太極拳。（影片截圖）

廣告標明「一鏡到底，全程實拍」。在幕後花絮中，謝苗提到自己起初覺得不可能完成，難度在於兩輛車必須保持相同速度及距離，但他站上倒後鏡後，很快就能找到平衡。他又認為廣告創意非常好，並稱之前曾看過類似的廣告，「好像是在兩個大卡車，中間有一個一字馬的那種」。

廣告發布後，有網民質疑無論在構思、構圖、運鏡，甚至色調，也是「像素級抄襲」2013年Volvo貨車廣告，並打上「抄襲可恥」、「拒絕像素級抄襲」等標籤。該Volvo貨車廣告由尚格雲頓演出，他站在兩輛貨車的倒後鏡上，貨車一邊倒車一邊慢慢分開，尚格雲頓最後做出「一字馬」。

不過，也有網民為理想汽車的廣告解畫，指尚格雲頓的經典名場面是展示貨車的控制精準，而理想汽車的廣告是展示主動懸架的「硬實力」，L9 Livis 雙車行駛還要駛過波浪路面，工況更加嚴苛，屬於致敬經典同時實現突破。

網民睇法：

我覺得演員的實力還真的是不一般

謝苗這功夫底子真是沒得說太穩了

功底過硬才敢挑戰這種高難度

現在這種抄襲都能宣傳成致敬，我真服

這麼著名的廣告、這麼著名的執行，竟然真的有人敢抄

連廣告詞都一模一樣。廣告應該是廣告公司製作的，我在想品牌是不知道呢，還是知道了根本不在乎？

哇 ，臉皮也不要了嗎

