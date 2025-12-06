四家新車企各走各路：蔚來、零跑專注造車　小鵬、理想追未來智能

2025年的財報業績顯示，中國4家新勢力車企，淨利潤為「一盈三虧」格局。面對未來，4家車企的戰略選擇截然不同：「零跑和蔚來」聚焦造車主業，將賣車放在首位。「小鵬和理想」追逐AI智能風口，不再僅定位為「一家車企」。



據《新京報》報道，4家新勢力車企，即將迎來劇烈分化。面對全年的銷售目標，「零跑和小鵬」已提前完成，而「理想和蔚來」僅完成一半。財報業績上，4家企業呈現「一盈三虧」的格局、僅零跑有淨利潤1.5億元。

面對未來的激烈競爭，4家車企的戰略選擇截然不同，「零跑和蔚來」聚焦造車主業，將賣車放在首位。零跑汽車以「高配低價」完善車型矩陣；蔚來騎車主張多品牌戰略和大力度的「降本增效」，尋求銷量回升與虧損收窄。兩家車企主打，「穩固造車基本盤」。

零跑汽車以「高配低價」完善車型矩陣。（零跑汽車）

「小鵬和理想」追逐AI風口，賭的是未來智能車企。小鵬汽車喊出「用AI改變物理世界」，決定做一家面向全球的具身智能公司。理想汽車經歷了MEGA車型召回、新舊產品切換陣痛後，宣布回歸創業模式，押注智能。

4家新車企 淨利潤卻「一盈三虧」

2025年三季度四家新勢力車企業績的數據顯示，零跑汽車成為三季度銷量和淨利潤的贏家，累計交付約17.4萬輛，營收為194.5億元（人民幣，下同），淨利潤為1.5億元。

2025年三季度四家新勢力車企業績數據。（新京報貝殼財經）

理想汽車以274億元營收和259億元汽車銷售額居4家首位，但因為召回純電車型MEGA，導致理想汽車三季度由盈轉虧。10月31日，理想汽車因為「車輛的冷卻液防腐性能不足」主動召回了11411輛2024款MEGA，損失11億元。

2025年1到11月四家新勢力車企銷量數據。（新京報貝殼財經）

毛利率最高的是小鵬汽車，達到了20.1%，但汽車毛利率不及理想和蔚來。這是因為低價車型小鵬M03的銷量快速提高，導致其營收增速略慢於銷量增速。

2025年四家新勢力車企毛利率和汽車毛利率數據。（新京報貝殼財經）

「蔚來汽車」尋求盈利 「零跑汽車」賣技術

蔚來董事長李斌決心「少玩花活，專注買車」，為了衝刺四季度的盈利目標，蔚來一方面將持續聚焦高端純電市場，計劃明年推出三款新車；另一方面，蔚來將依託高毛利車型放量，明年將會有5款大車在售，增長綜合毛利率。

蔚來汽車未來將專注賣車。（蔚來汽車）

零跑汽車董事長朱江明曾喊話，「零跑不僅是汽車公司，還會是做技術輸出型公司」。零跑汽車修改「不進入30萬以上市場」的戰略，試圖擺脫「半價理想」的品牌形象。預計2026年推出4款新車，年銷量目標提升至100萬輛。

今年3月，零跑汽車主打規模效應支撐品牌向上與技術輸出的長期戰略，與中國一汽簽署了《戰略合作諒解備忘錄》，敲定明年下半年通過一汽的海外渠道上市新款合作車型。

「理想和小鵬」關注AI 押注具身智能

董事長李想透露，從第四季度開始，理想汽車將轉回創業公司管理模式，目標定為發展物理世界的具身智能，即智能機械人。理想汽車的具身智能會從「汽車機械人」起步。按照他的設想，「未來的3-5年讓理想成為具身智能領域表現最好的企業」。

小鵬汽車放下純電執念擁抱增程。（小鵬汽車）

小鵬汽車則是放下純電執念擁抱增程。在董事長何小鵬看來，「這個世界的能源結構應該是『純電+混動』組合，而增程/混動無疑是最適合無人駕駛，甚至是將來機械人的體系」。

2026年底，小鵬汽車就將規模量產自研人形機械人，並佈置在各個門店和辦公園區，承擔導覽、導購和前台導詢工作。

目前，「小鵬和理想」還面臨着一個挑戰：智能機械人、人形機械人還不能迅速上市發售，技術可靠性、供應鏈成熟度、場景驗證量等問題急需解決。