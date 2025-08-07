「撞贏」8噸大貨車的「物理學奇跡」　怎樣才是一次理想的道歉？

理想汽車在發佈會上「撞飛」 8 噸卡車的「物理學奇跡」，最終以道歉收場。回顧整個事件，有不少可以總結的。



理想汽車發布首款純電SUV理想i8，在當天的發布會上播放了該車型與國產東風柳汽旗下的「乘龍」大貨車撞擊測試影片。（影片截圖）

測試影片引爆巨大爭議。（影片截圖）

首先要為理想說一句，中國新能源車的高度競爭，確實是讓自主品牌們「壓力山大」，以至於動作變形，每個部門都想在新車發佈會上盡可能地抓眼球、炫技，這不是理想汽車一家的問題，甚至可以說，理想不是最冒頭的那一家。「內捲」這個詞兒是負面的，中國新能源車「捲」出了世界一流水平，用「內捲」對李想等中國自主品牌企業家們並不公平。

但 SUV 「撞飛」 8 噸卡車，這無論如何是反物理學常識的。已經有許多業內人士指出，正常情況下，大卡車的車頭有鎖扣，不可能被私家車撞了以後出現如此誇張的前衝姿態。到底哪個環節出現了不正常因素，是哪一方有心、或無意造成的這一幕，在 8 月 6 日發佈的《理想汽車、中國汽研、東風柳汽聯合聲明》中並沒有講清楚。

更令外界困惑的是，理想汽車公開承認了相關內容導致東風的乘龍卡車無端陷入負面輿情，對其品牌形象造成損害，表示「誠摯的歉意」。但截至本文發稿時，理想汽車官方賬號發佈的「撞飛」視頻還在，沒有撤回。而實名認證為理想產品線負責人的張驍，在7月31日發佈的答應「複測一把」撞卡車實驗的微博也依舊可見。整體呈現出的姿態是：我們沒有錯，只是你們誤會了。

之所以我會形成上述印象，是因為8月6日理想汽車的道歉，是夾在《三方聯合聲明》中的。在聯合聲明中，包括理想在內的三方共同共同倡議：嚴守自律底線，共塑良性競合：呼籲汽車行業嚴格自律，在產品研發、測試驗證及宣傳推廣中，恪守誠信原則與商業道德，杜絕諸如貶損性對比等任何形式的不當競爭行為。

對於一場由理想主導、主推的事件來說，邊道歉邊勸別人「講武德」，難免顯得有些諷刺。這次的道歉可能是倉促的，更多是在公關意義上的收場，作為大企業的理想汽車沒有協同好各部門動作，後續可能還有一些輿情發酵。這是不乾不脆的道歉必然帶來的後果，也將是理想在前進過程中必須克服的一道關，繞不過去，也躲不過去。

乘龍發布海報還擊。（乘龍）

