有片｜理想MEGA汽車上海鬧市行駛期間突然起火　司機乘客及時逃生

周四（23日）晚上，一輛理想MEGA汽車在上海市閔行區漕寶路靠近萬源路處行駛期間突然起火，火勢在數十秒內迅速擴大，幸車上兩人及時從車內順利逃生。目前，起火原因正調查中。車主則透過律師否認「電池包磕碰過」、「改動電瓶」、「事故前已有故障」等網傳說法。



畫面顯示，該理想MEGA在道路上行駛過程中，底部突然閃出火花，車輛繼續往前行駛後停下，緊接著便燃起大火，整個過程約10秒，隨後火勢快速擴大。車內有人員逃出，消防趕到後將火撲滅，最後，車輛已被燒成空架。

周五（24日）相關人士向內媒證實，消防部門接報後第一時間趕赴現場並將火勢撲滅，無人員傷亡，具體起火原因仍在調查中。

燃燒前車輛底盤曾出現明顯火花。（澎湃新聞）

火勢快速蔓延。（影片截圖）

另外，上海市申匯律師事務所發布聲明，稱23日晚21時30分許，委托人所擁有的理想MEGA車輛行駛至上海市閔行區合川路與漕寶路路口時，車輛底盤傳來爆炸異響，車內立即煙霧彌漫，司機與委托人（委托人當時位於第二排座位）迅速採取應急措施逃離車輛。過程中，後排電動車門無法立即開啟，委托人通過副駕駛車門成功逃生。車輛及車內財物完全燒毀，幸無人員傷亡。

事件發生後，相關影片在網絡平台廣泛傳播，但部分信息存在誇大、歪曲或虛構情形。網傳「電池包是磕碰過的」、「改動過小電瓶導致的起火」、「事故當天已經出現故障，下了拖車單但是車主沒有去修」等均為不實言論。更有甚者冒用委托人名義進行所謂「維權」或宣傳行為，嚴重侵害委托人的名譽權，並對其本人身心造成二次傷害。

燃燒後的理想MEGA車體。（澎湃新聞）

MEGA是理想汽車旗下首款純電車型，也是其首款MPV車型。該車型於2024年3月1日正式發布，2025年6月銷量達2304輛，8月和9月均突破了3000輛。

當天，理想汽車方面針對MEGA起火事故回應稱，事故發生時，車門順利打開，司機和全體乘客全部安全離車。理想汽車已安排了專人前往現場處理，目前消防部門也已介入，公司也會積極配合消防部門的調查，並依據調查結果開展後續工作。

據理想汽車官網介紹，理想MEGA全國統一零售價52.98萬元人民幣起，採用由理想汽車與寧德時代聯合開發的麒麟5C電池，專為理想MEGA定制的超快充解決方案，電池組的標稱容量為102.7kWh。在寬溫域條件下（-10℃至40℃），充電12分鐘可為車輛增加約500公里的續航里程。

官方介紹，該電池應用了全球最高的熱失效安全標準之一，採用了第三代CTP（Cell to Pack）無模組技術。通過了130項安全設計指標和951項安全測試，在極端測試條件下（將電池包加熱至50℃並關閉冷卻系統後觸發單個電芯熱失控），電池包整體不允許出現明火。

近期已有多宗電動汽車突發火情的消息，並引發對車門安全的關注。10月13日凌晨，四川成都天府大道亦發生一起涉及小米SU7的嚴重交通事故。一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒。通報顯示，小米SU7司機身亡，為酒後駕車。

10月13日凌晨，四川成都天府大道一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒，多名路人救援。（影片截圖）

現場畫面顯示，多名路人曾試圖救援，卻未能打開車門，最終司機受困車內死亡。事後，圍繞小米半隱藏式門把手設計的爭議持續發酵。