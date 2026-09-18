廣東清遠被曝用硫磺燻製鮮筍二氧化硫殘留　官方證實：已查封產品

9月18日，此前爆料內地「甲醛白菜」的博主「漁獵齊哥」再發布爆料影片稱，廣東清遠部份地區將鮮筍運到偏僻的山溝溝裏，並在十分簡陋的環境中用硫磺進行燻製，之後再裝車運走，存在嚴重的食品安全隱患。「漁獵齊哥」稱，該筍經過燻製後氣味異常刺鼻，他稱這個竹筍進行了測試（檢測），「二氧化硫殘留濃度達到4860mg/kg，（數據）非常的嚇人。」



9月18日，廣東清遠市市場監督管理局發布情況通報稱，經初步核查，影片反映情況屬實，當局對違法加工原料及產品進行查封，公安部門已對相關人員依法採取措施。案件正在進一步查辦中。



目前未知硫磺燻製筍流向，有網民指出，硫磺燻製是為延長保存期限和鮮筍的亮白光澤，懷疑超市的袋裝泡椒筍可能中招。



燻製現場有大量硫磺。（抖音@漁獵齊哥）

「漁獵齊哥」稱，打開編織袋後氣味異常刺鼻。（抖音@漁獵齊哥）

鮮筍硫磺燻製後封袋 博主：味道刺鼻呼吸道嚴重不適

據內媒《潮新聞》報道，「漁獵齊哥」等博主相繼發布爆料影片稱，在廣東清遠市清城區、清新區均存在用硫磺燻製竹筍的現象。當地一些貨車在英德等地先收購鮮筍，然後將筍裝車運至清遠市清城區源潭鎮金星村、清新區浸潭鎮下逕村一帶的山溝溝里，用硫磺進行燻製。

燻製竹筍用雨棚布包裹得嚴嚴實實，但依然有大量白色煙霧不斷竄出。（抖音@漁獵齊哥）

據影片顯示，燻製現場的環境十分簡陋，僅有一個遮雨的棚。編織袋、塑料筐等隨地堆放。雖然燻製竹筍用雨棚布包裹得嚴嚴實實，但依然有大量白色煙霧不斷竄出。「漁獵齊哥」表示，在山腰能聞到從下方飄來的煙霧氣味，「非常的刺鼻，我的呼吸道嚴重的不適。」

現場人員將燻製好的竹筍裝車運走。（抖音@漁獵齊哥）

現場人員將燻製好的竹筍裝車運走。（抖音@漁獵齊哥）

在另一個燻製窩點，上述博主還拍攝到了現場人員將燻製好的竹筍裝車運走的畫面。幾人購買了一袋燻製好並裝袋的竹筍，畫面顯示，這些竹筍均有兩層封口，保證二氧化硫被竹筍充分吸收。

「漁獵齊哥」稱，打開編織袋後氣味異常刺鼻，「非常刺鼻，這個竹筍不能吃，太嚇人了。我們前期對這個竹筍進行了測試（檢測），二氧化硫殘留濃度達到4860mg/kg，（數據）非常的嚇人。」

「漁獵齊哥」稱，打開編織袋後氣味異常刺鼻。（抖音@漁獵齊哥）

「漁獵齊哥」稱，前期對這個竹筍進行了測試檢測，二氧化硫殘留濃度達到4860mg/kg，數據非常的嚇人。（抖音@漁獵齊哥）

當地市監局證實情況屬實 已採取措施

「漁獵齊哥」表示，已就上述兩個窩點硫磺燻製竹筍的情況向當地有關部門進行舉報，當地公安、市場監督管理局等單位已經來到現場。清城區源潭鎮政府工作人員曾回應稱，「這種是個例，我們現場看到是簡易的棚房，屬於是非法、違法的加工場所。手續是否合格，我們後續還要介入，現場已經控制。收繳了一部份，具體數字暫時不透露。」

然而，「漁獵齊哥」稱，截至18日早上和相關執法人員到達源潭鎮上述燻製窩點，現場依然還在燻製中。

「漁獵齊哥」稱，截至18日早上和相關執法人員到達源潭鎮上述燻製窩點，現場依然還在燻製中。（抖音@漁獵齊哥）

9月18日，廣東清遠市市場監督管理局發布情況通報指出，針對網上反映的「個別窩點違法使用硫磺燻蒸麻竹筍」的問題，當局第一時間會同公安、農業農村等部門開展實地核查調查。經初步核查，影片反映情況屬實。

目前，當局對違法加工原料及產品進行查封，公安部門已對相關人員依法採取措施。案件正在進一步查辦中。同時，對涉事麻竹筍流向進行緊急追溯，並舉一反三，對全市麻竹筍收購、加工、銷售環節開展全面深入排查。

網民評論。（抖音@漁獵齊哥）

網民評論。（抖音@漁獵齊哥）

國標規定食品級硫磺只允許限定品類使用

據公開資料顯示，食品檢測都以二氧化硫殘留量計算。合規限量使用食品級硫磺，少量攝入人體可代謝排出；若超標使用或用工業硫磺燻製，則會對身體造成損傷。短期會刺激消化道、呼吸道等，長期超標食用則會造成身體維生素B1缺乏，影響神經、消化功能。此外，還會加重肝腎負擔、損傷口腔、腸胃黏膜等。

國家國標GB2760規定：食品級硫磺只允許限定品類使用（如部份乾果、蜜餞、乾菜、食糖等），並有嚴格殘留上限；很多食材（如鮮姜、新鮮銀耳）禁止硫磺燻蒸。