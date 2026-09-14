疑與顧客衝突報復　杭州尊寶Pizza店員狂「加料」撒頭皮屑吐口水

內地知名連鎖薄餅品牌「尊寶比薩」（尊寶披薩）爆出惡劣食品安全事件，浙江杭州一間分店的店員多次除下工作帽並對着已做好的Pizza瘋狂抓掏頭皮，將頭皮屑撒在食物上。片段曝光後引發網民強烈憤慨，大量食客湧入品牌官方直播間及平台店頁面表達不滿。涉事門店於9月14日回應表示，事發起因疑為店員與顧客發生糾紛意圖報復，目前涉事員工已被停職，門店亦已停業整頓並報警處理，強調涉事Pizza並未對外售出，事後已報損丟棄。



據悉，涉事門店為位於浙江杭州的尊寶比薩濱河廣場店。網上流傳的「明廚亮灶」後廚CCTV監控影片顯示，事發於9月12日晚上，當時廚房內有3名穿工作服及戴帽的員工。操作台上放着已準備好的餐點，其中一名男員工突然彎腰除下帽子，對着食物不斷狂抓頭髮，疑故意將頭皮屑撒入餐點中。

影片顯示，該名員工隨後再次彎腰重複抓頭動作，其中一次更持續約10秒，結束時更抓了一把頭髮對着食物做出「拋撒」動作。隨後，該員工還做出疑似吐口水的動作。整個過程中，現場同事轉頭發現或在旁工作，但並未上前出言勸阻。

杭州一家尊寶pizza店，員工將頭皮屑撒進pizza中。

杭州一家尊寶pizza店，員工將頭皮屑撒進pizza中。

疑因糾紛報復涉事食物已報損丟棄

事件引發網民極大迴響，大批憤怒的網民隨即湧入尊寶比薩的官方直播間，以「頭皮屑」、「加料」等字眼瘋狂洗版；涉事門店在外賣平台上的頁面亦新增多條與頭皮屑相關的追評，並顯示該店已暫停營業。

據《封面新聞》報道，尊寶比薩濱河廣場店工作人員於9月14日證實，事件主因是涉事店員與顧客鬧矛盾，意圖「惡心顧客」。店家表示，管理人員在事件中存在失職，目前涉事員工已停職，門店亦已停業整頓，相關監控資料已保存，管理人員正在警局配合警方調查。

店家強調，根據CCTV監控畫面及內部確認，涉事Pizza並沒有對外出餐，店員事後已將該份產品報損並丟棄。

據企查查APP資料顯示，涉事門店認證公司為杭州市拱墅區尊惠購餐飲店（個體工商戶），成立於2026年1月，資金數額為10萬元人民幣。尊寶比薩為內地極具規模的人氣連鎖速食品牌，截至2026年，該品牌在全國已有超過3000家分店。目前警方及相關部門正對事件作進一步調查。