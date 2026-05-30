為190元榴槤千里維權收｢死亡恐嚇｣　商家報警求助兼起訴買家索賠

早前河南濮陽商家「程大叔」，不滿山東女買家以偽造的榴槤發霉照申請「僅退款」，兩度駕車跨省往返1600公里、自費5000餘元（人民幣，下同）維權，甚至翻垃圾桶蒐證。最終警方以詐騙立案，涉案買家袁某某被行政拘留7天。



本以為事件告一段落，未料近日「程大叔」透露，他的淘寶、抖音等平台接連收到死亡恐懼，有人更揚言要「殺……家人」。目前，「程大叔」已向河南濮陽警方報案並獲刑事立案，同時也向法院遞交起訴狀，向袁某某追討190元榴槤貨款及維權開支。



商品寄出後，買家於4月28日反映商品發霉，並附上照片向平台申請「僅退款」。（抖音@杭州日报）

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成功維權後 網店接連收恐嚇訊息

買家稱網購榴槤發霉退款不退貨 賣家開車1600公里翻垃圾桶兼報警

據早前報道，4月26日，「程大叔」在淘寶商鋪賣出一單190.71元的冰凍榴槤果肉後，於28日被買家以果肉「發霉長毛」為由申請「僅退款」。為自證清白，「程大叔」兩度開車從河南濮陽趕赴山東德州維權，最終在德州警方介入調查後，證實買家袁某某提供虛假照片惡意退款，於5月8日依法對其處以行政拘留7日。

《紅星新聞》報道，「程大叔」透露，事發至今他都沒有收到袁某某的道歉，相反，其淘寶、抖音等平台後台接連收到人身威脅言論，一名不明身份的網民通過淘寶不斷發私信，內容包括「我幫女孩把程大叔……」「敢立案那女孩，我立刻去河南……你」等，甚至出現「殺……家人」等恐怖字眼。

除了淘寶，「程大叔」的抖音店舖私信、抖音客戶群也遭到該網民的威脅恐嚇，對方自稱是袁某某的哥哥，揚言「幫我妹妹教育你」、「抖音、淘寶都是我罵的」。

「程大叔」兩度駕車跨省往返1,600公里、自費5000餘元（人民幣，下同）維權。（網絡截圖）

「程大叔」網店後台接連收到人身威脅言論。（紅星新聞）

5月27日凌晨，「程大叔」接到一個神秘來電，雖然事後證實只是普通顧客的烏龍電話，但在連日恐嚇的陰影下，已令他驚恐萬分，一度要穿上外套做好防護。

由於人身安全受威脅，「程大叔」無奈向河南濮陽警方報案，警方於5月28日以「人身威脅」為由刑事立案。他坦言，目前無法確認這些恐嚇言論是否與袁某某相關，但持續恐嚇已影響到他的正常生活與經營。

向法院起訴買家 承諾賠償金捐慈善機構

「程大叔」強調，當時自己大費周章維權並非糾結於190元的貨款，而是想要一個正式道歉，｢只要她態度端正，真心認錯，我會原諒｣。但事發至今，袁某某一直沒有道歉，他諮詢律師後，決定通過法律途徑追回損失，包括190元貨款、維權期間的店舖停業損失，及往返路費等全部合理開支。

「程大叔」已向山東慶雲縣法院遞交起訴狀。5月29日，法院小程式顯示案件已正式立案受理，案由為「買賣合同糾紛」。

「程大叔」起訴買家已獲法院立案。（紅星新聞）

這場維權令「程大叔」的抖音粉絲量從0增加到7.5萬，不少網民主動下單購買支持，其網店榴槤銷量比之前提升了五六倍。他也承諾，若成功追回相關賠償將全數捐予公益，且後續網民購買的每一筆訂單，他都會抽出1元用於公益捐贈，幫扶困難群體。

「程大叔」坦言，對比一些默默忍受惡意退款的商家而言，他屬於「幸運的人」，希望將這份流量轉化為正面價值，在維護自身合法權益的同時，力所能及回饋社會，同時也為其他遭遇惡意「僅退款」的中小商家樹立維權信心。