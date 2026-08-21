男子搭訕食檸檬惱羞成怒追罵女遊客6分鐘　警方勸｢別計較｣再惹議

山東省青島市近日發生一起離譜事件，一名女遊客拍照時，遭一名男子上前搭訕，女子表示「不要影響我拍照」，沒想到對方卻突然動怒，反指女子拍照影響他跑步，甚至大聲斥責「滾」，事件曝光警方介入調查。



編按：據了解，事件發生後警員到場後竟告知女遊客稱該男子「精神有問題」，勸她「不要計較」，未進一步處理，事件引發熱議。



搭訕不成惱羞成怒

綜合內媒報導，這名男子先詢問女子手中的相機價格及品牌，女子回答是「大疆」（DJI），男子持續搭話。女子請對方不要影響自己拍照，男子隨即反問：「你拍照影響我跑步。」並聲稱女子佔用跑步道路。

男子追罵女遊客畫面曝光 神情極囂張：

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面對男子不斷指責，女遊客連續表示「我的錯、我的錯」，並多次說「對不起」，但男子仍要求她道歉，更追問她為何「違規佔道」，甚至因得知女子是外地遊客，再三質問其為何在步道拍照。

事件曝光後，男子說法引發討論，有媒體8月20日致電青島市文旅局詢問，工作人員表示不掌握事件具體情況，應以警方通報為準，但工作人員說，目前並沒有規定公園步道不可以拍照。至於當地警方已介入調查，並透露「違法行為人已到案」，將根據調查取證情況依法處理，並及時公布相關結果。

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