河北紙紮祭品驚見個人履歷及標書　商家疑為慳成本買廢紙做花圈

近日有網民爆料，在河北滄州參加一場白事時，驚見現場焚燒的花圈等祭祀紙品上，赫然印有企業投標文件與包括個人照片、姓名、工作經歷的個人履歷，懷疑商家為節省成本使用二手廢紙再製作祭品。



《大象新聞》、《華商報大風新聞》報道，有網民反映，用於祭祀的紙品上清晰可見證件照片、姓名、工作經歷等個人履歷，甚至印有「投標文件」等字樣，疑似是辦公影印文件被回收後重用。

這些標書、簡歷等文件包含大量個人隱私信息和企業商業信息，其中包括山東廣饒縣某開發區的一個改擴建項目。

祭祀紙品上印有包括個人照片、姓名、工作經歷的「人員簡歷表」。（華商報大風新聞）

爆料網民稱，他並非此次白事的經辦人，不清楚祭祀紙品的來源，但花圈、祭祀紙品肯定是商家批發購入，「只能說這些辦公複印件在沒有銷毀的情況下，就被當廢紙賣了，隨後又被紮花圈的人買來使用」。

該網民表示，涉事商家的行為確實有悖道德，為降低成本購入印有資料的廢紙製作祭祀紙品，嚴重違背職業道德。

祭祀紙品上印有包括個人照片、姓名、工作經歷的「人員簡歷表」。（華商報大風新聞）

河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據《個人信息保護法》，任何組織或個人不得非法使用、加工他人個人信息。投標文件是投標人基於特定招標目的提交，招標人或代理機構無權將其用於祭祀等完全無關的用途。受影響的個人可以依據《個人信息保護法》第六十九條，要求行為人承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等侵權責任。

付建表示，投標文件的流轉和銷毀有專門規範。招標人收到投標文件後，應當簽收保存，不得隨意開啟或處置。達到保存期限後，銷毀也應當依法處理，而非流入廢品回收渠道。