清明節｜代祭掃服務爆紅！¥4990孝心套餐含茅台 「上錯墳」亂象多

清明節至，異地祭掃需求催生的代祭掃服務迅速走紅，服務商從大學生到大型跑腿平台、殯葬公司，服務價格從90元到4990元（人民幣，下同）不等。然而，火爆之下也存在轉賬遭拉黑、服務縮水、上錯墳等亂象。



上海推出「雲祭掃」服務。（青年報）

行業競爭激烈 有人提供專業器材拍攝服務

《封面新聞》報道，一名大學生小陳表示，今年清明，他在網上發佈信息，利用空餘時間提供代祭掃服務。一單代祭掃包含幫人買花、擦墓碑、放置貢品。「貢品按照客人想法買，實報實銷。」他說，在一單代祭掃服務中，他花了3小時，實際收入90元。

多個殯葬服務公司都在清明前推出代祭掃服務，分別設置有不同價格的套餐。（封面新聞）

另一位來自遼寧鞍山的從業者小王表示，他的業務覆蓋鞍山各大墓園。基礎套餐199元起，包含清潔、獻花、上香、90度三鞠躬等，還有299元、399元的套餐。

小王表示，代祭掃行業競爭激烈，需要比服務，他的服務亮點在於技術。他全程攜帶大疆Action運動相機，如需全程直播額外加50元。他稱，需要代祭服務的大部份都是外地工作、出國、身體不便、沒時間親自掃墓祭祖的人群。

河南洛陽00後職業掃墓人小白。（大河報）

清明節│00後美女英國留學回國做職業掃墓人 月薪4千每日鞠躬百次

大型跑腿平台已上線該服務 4990元套餐含茅台

「孝心滿滿Ultra版」標價4990元，除了有常見的冥幣、元寶、菊花等祭品外，還包含一瓶貴州茅台酒。（微博＠UU跑腿App）

目前某大型跑腿平台已正式上線清明代祭掃服務，推出三種套餐。其中，「孝心滿滿Ultra版」標價4990元，內含貴州茅台酒一瓶、高端果盤一份。

該平台客服稱，客戶根據需求按套餐下單後，會匹配一名跑腿人員。客服特別強調，「師傅只鞠躬不磕頭，有需求要提前溝通，避免糾紛。」截至4月2日下午，該平台已售出22單。

除了跑腿平台，重慶、廣東汕頭等多個城市的多個殯葬服務公司都在清明前推出代祭掃服務，分別設置有不同價格的套餐。

有人轉賬即拉黑？還有人上錯墳？

報道指出，目前，代祭掃服務仍存在監管缺失、流程不規範等問題，服務過程中亂象頻發，不少消費者遭騙。

內地UU跑腿平台推出「清明代祭掃服務」。（微博＠UU跑腿App）

一名身在國外的王先生稱，他因無法返鄉，通過網絡聯繫代祭掃人員，按對方要求添加微信轉賬499元，對方此前承諾該費用包含所有貢品。王先生轉賬後，對方又索要99元金元寶費用，被王先生拒絕。對方直接將王先生拉黑，499元打了水漂。此外，還有消費者遭遇服務縮水、上錯墳的事件。

針對代祭掃服務引發的諸多糾紛，北京華讓律師事務所魏會然律師表示，當前此類服務因缺乏統一的行業監管與價格標準。她提醒廣大消費者優先選擇正規墓園官網或有資質的正規服務商，簽署詳盡書面協議，並妥善保留聊天記錄、付款憑證等，以此作為日後維權的依據。