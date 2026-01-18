90後創業做祭品紙紮走紅：可定製switch等　做手機需耗時30小時

近年來，傳統紙紮祭品行業出現一位年輕「賽博匠人」——1993年出生於湖南的阿岳。他不做流水線的金銀元寶、童男童女，而是專門為委托人手工定製逝者生前喜愛的現代物品：Nintendo Switch、電競電腦、智能手機、電動剃鬚刀……這些充滿「賽博朋克」風格的紙紮作品，自2024年在社交媒體上爆紅，單條製作過程影片最高播放量達228萬，感動無數網友。



1月13日，阿岳接受《極目新聞》採訪時分享了自己的轉行故事。他高中畢業後曾去廣州打工，2024年才正式投身紙紮行業。「這是中年人的一次衝動」，他坦言。家族有肝癌遺傳史，父親和爺爺都在50多歲時因病離世，讓他開始思考：生命有限，該做些有意義的事。兒時幫老師傅做過紙紮的經歷，讓他覺得這份手藝「有人性、有溫度」，於是他毅然轉行。

紙紮作品包括智能手機、電動剃鬚刀等。（極目新聞）

不同於市面批量生產的粗糙產品，阿岳的每件作品都從建模開始，用相紙一刀一剪、手工粘貼，力求高度還原。單單一部定製智能手機，就需要耗時約30小時。他說，雖然定製很耗精力，但希望為大家提供一個渠道，讓逝者帶走生前最喜歡的東西。

這些年，許多委托背後的故事深深打動他。其中最讓他印象深刻的，是2024年一位女性委托：為突然離世的丈夫定製數碼產品。這對情侶相戀七年，熬過異地戀，2024年初才領證結婚，不料半年後丈夫就意外離世。她特別要求做兩人一起玩過的遊戲相關紙紮。阿岳回憶，女生講述生活點滴時「特別溫柔有禮貌」，還說會帶著愛人的回憶繼續往前走。

情侶相戀七年，熬過異地戀，2024年初才領證結婚，不料半年後丈夫就意外離世。女方特別要求做兩人一起玩過的遊戲相關紙紮。（極目新聞）

起初，家人朋友都不理解他為何選這行，但聽過這些真摯的故事後，態度漸漸轉變。一位朋友感慨：「這不是用錢能衡量的。」

臨近年關，阿岳的訂單依然爆滿，但他卻主動希望適當減少數量，只為把每件作品做到極致。在B站帳號簡介裡，他寫下一句令人動容的話：「希望大家永遠用不上我的產品。」