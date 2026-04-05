清明節｜深圳年輕人創作AI短片《紙手機》爆紅　網民：睇到眼濕濕

「什麼叫去世啊，是不是去一個很遠的地方就叫去世？」清明前夕，一則名為《紙手機》的視頻短片在社交網絡上迅速走紅。



短片裏，小男孩攥着十五塊錢想買一部「紙手機」。老闆起初以為是玩鬧，隨手畫了一個打發他。後來才知，是孩子想把它燒給去世的奶奶，便追了出去。這部由深圳95後年輕人創作的短片，短短兩天視頻播放量破千萬，讓無數網友淚目。

清明前夕，一則名為《紙手機》的視頻短片在社交網絡上迅速走紅。（bilibili@WAI-你聽）

透過科技表達情感 深圳青年製AI短片看哭網民▼▼▼

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過清明，是中國人最温柔的執念。祭掃時，人們擺貢品、燒紙錢。大人蹲在地上，嘴裏唸唸有詞，試着和另一邊的親人說上幾句話。孩子站在一旁，不懂為什麼要燒紙，只記得風把煙吹進了眼睛，很痛。

還沒等我從AI畫面的真實感中緩過神，評論區已經炸開了鍋。不少網友表示：

雖然知道是AI，但還是看哭了。

一部「紙手機」，為何能看哭那麼多人？我想，技術只是工具，真正打動人的，是那直抵人心、充滿温度的故事。長久以來，AI被視作冰冷的算法，人們擔憂它取代人力、消解真實。可這部短片讓大家看到了另一種可能。

面對網友對「是否純血AI」的質疑，主創人員回應稱，全片僅紙板手機為實拍手繪。原因是AI生成的手繪動作過於絲滑，不符合片中老闆人設。這一處刻意的取捨，也體現出技術，終究要為情感讓路。

此外，短片裏還有一個「穿幫」鏡頭：老闆打電話時，手指始終沒有碰到撥盤。主創團隊保留了這一瑕疵，只因那組鏡頭中兩位演員的情感表達「太對了」。

老闆打電話時，手指始終沒有碰到撥盤，但作者保留了這一瑕疵，只因鏡頭中演員的情緒非常貼合劇情。（bilibili@WAI-你聽）

你看，技術可以生成畫面，但決定「什麼值得留下」的，永遠是人類自己。技術越強大，技術的邊界越擴展，越襯出人類獨有的創造力與共情力，無可替代。

據了解，短片的作者都不是專業導演。楊選，學美術出身，曾寫藝術評論，負責短片故事、文案和歌詞創作；李婷，數字媒體專業，曾是網路產品經理，負責短片腳本分鏡和製作環節。AI只是降低了創作門檻，而真正讓《紙手機》「活」過來的，是藏在故事裏的創造力。

真正讓紙手機「活」過來的，是藏在故事裏的創造力。（《紙手機》截圖）

楊選是潮汕人，用AI這個「新工具」，把家鄉的紙紮文化揉進短片，講述了一個關於死亡與告別的「舊故事」。他說：

這是中國人的浪漫。

這不僅僅是技術對傳統的簡單復刻，而是一種深層的文化轉化。這種對情感分寸的拿捏，恰恰是AI無法替代的部分。應用技術的終極價值，從來不是炫技，而是能否觸動人心裏最柔軟的地方。AI會更新，但愛，永遠是那個最底層的代碼。

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