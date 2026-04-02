清明節│00後美女英國留學回國做職業掃墓人　月薪4千每日鞠躬百次

清明節將至，河南洛陽一名00後職業掃墓人小白引發關注。小白本科為音樂專業，曾赴英國留學，回國後選擇代客祭掃工作。外界對此行業有不少猜測，有人稱工資很高，小白表示：「沒有傳說中的誇張，每個月差不多4000元（人民幣）。」



河南洛陽00後職業掃墓人小白。（大河報）

河南洛陽00後職業掃墓人小白。（大河報）

河南洛陽00後職業掃墓人小白。（大河報）

《大河報》報道，小白介紹，工作內容有擦拭墓碑、擺放供品、敬獻鮮花等，由同事拍下祭拜過程發給逝者家屬。清明臨近，她每天平均要代祭10位逝者，鞠躬上百次。她表示，「代客祭掃從來都不是走形式，我們每個工作人員都在用心服務，把逝者當做自己的親人。」

有網民問其在墓地工作是否害怕，她坦言，自己最近一個人住在山上，「一點也不害怕。」小白認為，墓碑對逝者的親人來說，是思念的終點，她理解了這一點，真正放下了恐懼。

洛陽鳳凰山生態紀念園。（中國公墓網）

報道指出，洛陽鳳凰山生態紀念園還有許多代客祭掃者，通過誦讀祭文、代客祈福等方式，為無法親臨現場的人完成祭掃心願。隨着時代變遷，越來越多的人選擇這種便捷的祭掃方式，也讓代祭這一新興職業逐漸走入公眾視野。