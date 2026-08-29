貨車司機「活青蟹」裏藏金條重約10公斤　深圳灣口岸斷正｜有片

近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。海關關員對一輛申報貨物為「活青蟹」的進境（從香港進入內地）貨車實施查驗時，在一箱活青蟹中查獲藏於塑料瓶內的黃金條塊共19條。



近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。（海關發布）

據《第一現場》和「海關發佈」微信公眾號，當日，一票申報進口貨物為「活青蟹」的貨車正常通關，從外包裝、貨物品相來看，完全是普通生鮮貨運模樣，看起來毫無異常。但在機檢環節，關員敏銳捕捉到貨物內部存在高密度異物，初步判定有貴金屬夾藏重大嫌疑，立即開箱查驗。

近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。（第一現場）

近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。（第一現場）

近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。（第一現場）

海關關員在一箱活青蟹中查獲藏於塑料瓶內的未申報疑似黃金條塊19條，總重9.681千克，藏匿手法隱蔽，外箱無明顯異常。經深圳海關工業品檢測技術中心鑑定，確認上述物品有足金塊9條，共計4.552千克，有22K金塊10條，共計5.129千克。

據貨車司機供述，該批黃金系內地貨主採購，刻意安排混在青蟹貨物中，企圖通過普通貨運渠道私下帶入境內交貨，全程未做任何正規申報。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。

近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。（海關發布）

近日，深圳灣海關在貨運進口渠道查獲未申報黃金9.681千克。（第一現場）

深圳灣海關查驗八科副科長藍清成表示，近期，深圳灣海關在貨運渠道連續查獲貴金屬夾藏案件，藏匿手法日趨隱蔽，涵蓋水產品、日用品、設備夾層等多種類型。境內外純金料基礎價相差較小，但受進口環節涉稅、飾金零售、回收渠道等差異影響，大額走私利潤可觀。不法分子為賺取「帶工費」或差價利潤，利用人身綁藏、改造車體暗格、夾藏在貨物中等方式，企圖從香港經深圳口岸走私進境，逃避海關監管。