安徽萬達廣場表演意外　女演員踩花瓣高空墮下　目擊者：毫無防護

5月3日晚，安徽萬達廣場內，一名女演員在表演「天女散花」高空環節時，腳下支撐花瓣的裝置突然傾斜，她從數米高處墮地，現場有兒童驚呼「流血了」。目擊者稱演員毫無防護措施，商場則回應指活動由第三方公司承辦，演員事後檢查未有受傷。



5月3日晚上，網民發布影片稱，安徽銅陵石城大道中段的萬達廣場內，一女演員正在高處表演天女散花時，突然從裝置上墮下。

影片中，一女演員踩在高空裝置的花瓣上，花瓣由一根綠色的桿狀物支撐著，距離地面有數米高。在音樂伴奏下，女演員在花瓣上揮動著衣袖來回搖晃。然而綠色的支撐物突然傾斜，伴隨著周圍觀眾的尖叫，女演員從摔倒在地。另一名女子快速上前查看。

女演員高空表演「天女散花」，裝置傾斜墮地。（影片截圖）

女演員高空表演「天女散花」，裝置傾斜墮地。（影片截圖）

另外一段影片中，摔下的女演員坐著，雙手還在整理著頭上的飾品。旁邊有小朋友說，「流血了」。目前，發布者已將影片刪除。現場也有民眾說，在演出的時候，演員沒有任何防護措施。

4日下午1時許，萬達廣場服務台工作人員表示，當時正在表演一個節目，活動是由第三方公司承辦的，道具也由第三方公司提供的，演員第一時間去醫院檢查了，沒有受傷，現場的情況也已經處理完畢。至於高空墮落的原因，工作人員說，會反饋給第三方工作人員，由他們介紹。但截至目前，尚未有具體回應。