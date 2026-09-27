武漢華中科大訂製月餅致腹瀉　學生呻如「橡皮泥」買定止瀉藥再食

中秋佳節，武漢華中科技大學專門訂製月餅送給學生、校友，然而卻意外「翻車」致學生腹瀉引發爭議。多名華中科技大學學生在社交平台發帖反映，稱食用印有校名的校園定製月餅後，出現腸胃不適、腹瀉等症狀，甚至有學生將月餅與止瀉藥「蒙脫石散」擺放在一起拍照調侃，引發廣泛關注。



華中科大定製月餅惹腹瀉。

據了解，涉事月餅為華中科技大學今年採購的定製款，共有六個口味，供應商為武漢市玫隆皇冠食品有限公司（皇冠幸福里）。有門店工作人員證實，該款月餅為品牌工廠統一生產、不經過線下門店，屬於校園專屬定製產品，不對外售賣。

有學生在網絡發帖文，形容月餅外觀奇特，質感「可以當橡皮泥揉捏」，甚至有網民戲稱其為「芋泥巴斯克月餅會不會真是橡皮泥做的」以及「偽裝成月餅的瀉藥嗎」。還有網民在社交平台分享「中招」經歷，笑言是「痛苦減脂法」、「吃了一個芋泥牢了兩次，正在廁所裡失禁地看著你」。

面對網絡輿論發酵，涉事品牌「皇冠幸福里」官方賬號回應稱品牌高度重視，各大負責人已入校協調解決。

據校方採購公示信息顯示，採購條款明確需確認無食物中毒等異常後付款。不過，華中科大校醫院於9月25日回應表示，目前未接診到食用月餅不適的相關病例，近期就診情況與往年同期相比無明顯異常；校方後勤處亦澄清該款月餅並非後勤處售賣，學校黨委辦公室則表示暫不了解相關情況。