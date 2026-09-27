劉歡生前苦於「不死癌症」股骨頭壞死　醫生：嚴重時休息都會痛

內地著名音樂家劉歡在上海病逝，終年63歲，訃告未詳述具體死因。他生前飽受有「不死癌症」之稱的「股骨頭缺血性壞死」（又稱「股骨頭壞死」）折磨，引發關注。有專家表示，股骨頭缺血性壞死並非老年人專屬，長期大量飲酒、使用類固醇或曾有髖部外傷者都是高風險族群。



劉歡以拐杖在北京鬧市的路口緩慢而行。（網絡圖片）

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劉歡曾透露，他2009年確診右腿患「股骨頭缺血性壞死」。內媒《工人日報》介紹稱，「股骨頭缺血性壞死」是由各種原因導致股骨頭的血液供應被破壞或中斷，骨細胞因「斷糧」（缺血）而死亡、崩解。隨後，股骨頭就像被蟲蛀的木頭，內部結構變弱，最終無法承受身體的重量而發生塌陷、變形。

台媒《聯合報》報道，台北馬偕醫院骨科醫生柳宗廷表示，股骨頭缺血性壞死並非致命疾病，主要影響髖關節，也不是細菌感染，不會像感染性疾病般擴散至全身或其他關節。但若病情持續惡化，可能造成股骨頭結構受損、關節功能下降，疼痛也會逐漸加劇。

常見原因主要有三類

柳宗廷解釋，股骨頭缺血性壞死常見原因主要有三類，第一類是長期大量飲酒、第二類為使用類固醇、第三類是曾有髖部外傷史。此外，也有部分患者找不到明確原因。

他指出，股骨頭缺血性壞死男女都可能發生，年齡也沒有絕對限制，並非只發生在年長的人身上。有些長期大量飲酒者可能年紀輕輕就發病；部分年輕人因自體免疫疾病等原因，需長期使用類固醇，也可能在30多歲就出現股骨頭壞死。

嚴重時甚至休息、沒有活動也會疼痛

至於一般民眾是否需要定期檢查，柳宗廷表示，沒有症狀者通常不需例行檢查，因整體發生率並不高。股骨頭缺血性壞死最明顯的症狀是髖部疼痛，與一般退化性關節炎相比，疼痛可能更加明顯，嚴重時甚至休息、沒有活動也會疼痛。

柳宗廷提醒，若只在走路、運動或出力時疼痛，可能與關節退化或其他肌肉骨骼問題有關；但若疼痛持續，甚至休息時仍會痛，尤其本身又屬高風險族群，就不能單純視為年齡退化或勞累，應盡早就醫檢查。

若病情已造成嚴重髖關節破壞，人工髖關節置換是常見治療方式。柳宗廷表示，目前人工關節技術已相當成熟，臨床治療重點在於改善疼痛及關節功能受損，維持患者活動能力。

劉歡自1991年7月到對外經貿大學工作。（新聞網）

曾因心律不整在錄製節目時突然離席

劉歡的健康狀況過去曾受到外界關注。劉歡生前除了確診「股骨頭缺血性壞死」外，亦有心臟方面疾病。2019年劉歡錄製《歌手2019》期間，曾在節目錄製現場突然離席，表示呼吸不舒服、手部發抖，並稱出現心律不整情況，之後服用速效救心丸休息。

節目工作人員當時透露，劉歡在錄製前才接受心臟支架植入手術，醫生曾提醒他避免劇烈活動及情緒過度激動。

內媒報道又指，劉歡近年因股骨頭缺血性壞死，較少公開露面，過去數次被拍到時曾使用拐杖。他也曾接受人工髖關節置換手術。