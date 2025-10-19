內地男患腎結石日本坐過山車奇蹟屙出　醫生稱偶然　4情況即就醫

近日，有內地網友發帖稱，在日本大阪環球影城坐完過山車後，「甩出」了腎結石，並表示：「在洗手間目睹一顆小石頭排出，不適的症狀都消失了。」



該條帖子引發了網友關注，有網友調侃：「以後醫生處方會出現：過山車一日三次。」坐過山車就能把腎結石排出來了嗎？該如何正確防治這一泌尿系統常見病？

男子一日坐三次過山車排出腎結石

發帖網友王先生向記者介紹，當時他正在日本旅行，於10月12日晚間發現不適，有尿頻尿急的感覺，懷疑是腎結石脱落至輸尿管，計劃次日到醫院檢查。但由於13日是當地的法定假日，跑了幾家診所均吃了「閉門羹」後，王先生決定按行程去環球影城。

腎結石8大症狀👇👇👇

王先生說，在遊玩期間一直感覺不舒服，而在玩了飛天翼龍等三個過山車項目後，在洗手間內排出了一顆黑色的小石頭。

類似米飯裏混入的小石子，排出以後症狀就全部消失了，整個人感覺舒服了。

據王先生介紹，其是結石體質，此前體檢報告顯示為多發性腎結石。因腎結石在5毫米以下，醫生囑咐平時多喝水，多跳繩，促使結石自行排出。「沒想到坐過山車排結石還挺有用，好神奇。」

該帖發布後引發了多位網友關注，有網友開玩笑稱以後去坐過山車排結石。對此，王先生表示，這次只是比較幸運，加之自己有一定的經驗，知道身體處於什麼樣的狀態，方敢嘗試。若出現問題大家應儘快就醫，不要根據網上所謂的經驗自行診斷和操作。

誰是腎結石高危險族群？👇👇👇

醫生分析：屬於小概率事件

廣州醫科大學附屬第五醫院泌尿外科主任醫師李天分析認為，這屬於小概率的偶然事件。其原理可能在於，過山車高速運行與急轉彎時產生的強烈震動與體位變化，形成了物理性刺激。這種刺激對於已移動至輸尿管中下段、體積較小的結石，可能起到「助推」作用，結合輸尿管自身的蠕動，最終促使結石排出。

然而，李天強調，這種方法絕非排石的常規或推薦途徑。結石能否順利排出，主要取決於其大小、位置、形態以及患者輸尿管的自身條件。對於絕大多數患者而言，依賴高強度刺激排石並不可靠，反而存在導致結石在狹窄處發生更嚴重嵌頓或劃傷黏膜的風險。

腎結石自行排出的關鍵因素有哪些？

李天表示，並非所有腎結石都需要立即手術，部分小結石有機會隨尿液自行排出。能否自行排出，主要取決於以下幾個核心因素：

1. 結石尺寸是關鍵

輸尿管的內徑通常在5至7毫米之間。

直徑≤5毫米的結石，自然排出概率較高，為50%-90%。

直徑在5至7毫米之間的結石，自行排出率有所下降，常需藥物輔助。

直徑＞7毫米的結石，自然排出幾率顯著降低，多需醫療干預。



2. 結石形態有影響

表面光滑、圓潤的結石，在排出過程中更為順暢。

而有稜角的結石則容易損傷輸尿管內膜，不僅引發疼痛和血尿，也增加了嵌頓風險。



3. 結石位置是基礎

位於腎臟上、中部的結石，更容易在重力作用下進入輸尿管。

若結石位於腎臟下部，有時需在醫生指導下，通過特定體位改變（如側卧、倒立）輔助其進入輸尿管入口。



4. 在排石過程中，可採取一些科學輔助措施

充分飲水：保證每日尿量達到2000至2500毫升，充足尿液能起到沖刷和引流作用。

適度運動：在身體條件允許下，進行跳躍、跑步等活動，利用重力促進結石下移。



夏天易缺水腎結石高峰期！6大預防貼士減重多飲檸檬汁👇👇👇

如有這些不適立即就醫

腎結石是晶體物質在腎臟內異常聚集形成的固體塊狀物。相關數據顯示，中國腎結石的發病率已達5%-10%。

典型症狀包括：

劇烈疼痛，多為腰部或上腹部突發性絞痛，可向會陰部放射；

血尿；

尿頻、尿急、排尿困難；

噁心、嘔吐；

如伴發感染，會出現發熱、寒顫。



雖然部分結石可自行排出，但出現以下情況時，必須立即尋求專業醫療幫助，切勿盲目等待：

劇烈疼痛持續超過72小時無緩解；

出現發熱、寒顫等感染跡象；

尿量明顯減少；

經過4周保守治療，結石仍未排出，存在梗阻腎功能潛在風險。



醫生會根據結石的具體情況，選擇藥物保守治療或輸尿管鏡、經皮腎鏡等微創手術方案。

科學預防：構築防石生活的四道防線

預防腎結石復發，關鍵在於長期堅持健康的生活方式。

1. 科學補水

以白開水、淡檸檬水為佳，避免用含糖飲料替代。均衡飲水，保持尿液呈清亮淡黃色。

2. 均衡膳食

限制鈉鹽攝入，每日不超過5克；適量攝入動物蛋白；通過飲食（如奶製品）足量補鈣，而非盲目限鈣；對菠菜、竹筍等高草酸食物，建議焯水後食用。

3. 改善習慣

避免久坐，每隔1小時起身活動片刻；規律運動，控制體重；切忌憋尿。

4. 定期篩查

建議每年進行一次泌尿系統超聲波檢查。已有結石排出者，建議進行結石成分分析，以便進行針對性預防。

李天提醒，依靠過山車等劇烈震動方式排石的做法並不可取，其風險遠大於潛在益處。應在專業醫師指導下，制定個體化的長期防治腎結石策略。