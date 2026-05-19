廣東56歲男忍受尿頻尿痛3年　膀胱取出1.3公斤巨型結石創粵西紀錄

廣東湛江一位56歲的男子，三年來受排尿問題困擾。近日，廣東醫科大學附屬醫院徐聞醫院為其進行手術，成功取出一枚重達1.3公斤的巨型膀胱結石。據了解，這枚結石是目前粵西地區已知最大的膀胱結石，尺寸堪比成人兩拳大小。



這枚巨型膀胱結石重達1.3公斤，尺寸堪比成人兩拳大小。（湛江日報社）

尿頻尿急三年 不敢出遠門

內媒《湛江晚報》報道，患者陳先生（化名）是徐聞縣龍塘鎮的一名農民，平日身體健康狀況尚可。三年前，他開始頻繁的尿頻、尿急，最讓他痛苦的是，排尿常毫無徵兆地中斷，需變換體位、稍作等待才能勉強繼續排尿，偶爾還伴隨血尿與尿痛。

起初，陳先生誤以為是普通前列腺問題，加之農務繁忙，他不願耽誤農活，便一直強忍病痛，自行買藥緩解。然而，隨著時間推移，他的症狀愈發嚴重，白天不敢出遠門，夜晚要上三四次廁所，睡眠徹底被打亂。

巨型結石幾乎完全佔據膀胱空間。（微博）

在家人反覆勸說陪同下，陳先生來到廣東醫科大學附屬醫院徐聞醫院泌尿外科就診。據醫院檢查報告顯示，陳先生膀胱內存在巨型結石，幾乎完全佔據膀胱空間，已引發雙側腎盂、輸尿管積水擴張，合併嚴重尿路感染。

尺寸堪比成人兩拳大小 嚴重會引發尿毒症

據泌尿外科副主任醫生林淵介紹，這枚巨型膀胱結石闊10厘米、長13厘米、重達1.3公斤，尺寸堪比成人兩拳大小。據悉，這枚結石是目前粵西地區已知最大的膀胱結石。醫生表示，如此巨大的結石長期壓迫膀胱壁，若繼續拖延，將嚴重損傷腎功能，甚至引發尿毒症，危及生命。

巨型結石幾乎完全佔據膀胱空間。（微博）

面對罕見的巨型膀胱結石病歷，醫院迅速啟動多學科協作模式，為患者定製個性化手術方案與突發情況應急處置預案，手術最終順利完成。陳先生感慨：「早知道三年前就來治療了，也不用白受這麼多罪。」

健康防「石」 生活中記住三大要點：

多飲水、勤排尿。每日飲水量保持2000毫升以上，不憋尿，減少尿液濃縮；



均衡飲食。避免高草酸、高嘌呤、高鈣食物過量攝入，多吃蔬菜水果與膳食纖維；



及時治療基礎病。前列腺增生、尿路感染等疾病需儘早干預，從源頭降低結石發病風險。

