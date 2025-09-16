成都25歲女公園自縊亡　現場留遺書　網猜是「外賣騎手」警方回應

四川成都一名25歲女子在公園內自縊身亡，現場留下遺書稱，「別害怕，我是自殺，我真騎不動了，本來想找人少、樹不錯、風景又好的地方，真走不動了。」遺書內容引發網民猜測女子為外賣員，當地警方周二（9月16日）發布通報稱，死者生前為自由職業，網傳其為「外賣騎手」的信息與事實不符。



女子留下遺書。（網上圖片）

成都警方表示，上周二（9月9日）凌晨3時許接群眾報警，稱在玉石公園內發現一人身亡。經現場勘查、走訪詢問、閉路電視軌跡回溯等調查工作，查明死者為25歲黃姓女子。

黃女上周一（9月8日）晚獨自從龍泉驛區地鐵二號線行政學院站，沿綠道騎行共享單車至事發處自縊，現場所留遺書表明其生前存在厭世傾向。未發現其被侵害跡象，已排除刑事案件。

當地警方發布通報。（成都市公安局龍泉驛區分局）

調查查明，死者生前為自由職業，未發現其從事外賣配送行業的相關記錄與證據，網傳其為「外賣騎手」的信息與事實不符。

