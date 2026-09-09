內地26歲男三餐食外賣取出248顆膽結石　血脂超標5倍醫生揭誘因

「1、2、3……248！」當最後一顆結石被清點，患者江先生本人都倒吸了一口涼氣！近日，記者從四川結石病醫院獲悉，26歲的江先生在該院接受了保膽取石手術，從其膽囊內取出整整248顆結石，密密麻麻鋪滿了一大盤。



據江先生介紹，不久前的一天中午，他因突發劇烈腹痛，被緊急送往醫院。經檢查發現，他的膽囊幾乎被結石完全填滿，且血脂指標超出了正常值五倍之多。

從江先生膽囊內取出的結石。（深圳報業）

年紀輕輕，為何膽囊裏會長出這麼多結石？

原來，江先生的生活方式在當代年輕人中頗具代表性——由於工作繁忙、獨自居住，他三餐都靠外賣，尤其偏愛冒菜、炸雞、燒烤等高油高脂食物，這正是膽結石的主要誘因。

長期攝入高脂飲食，會使膽汁中的膽固醇濃度升高，膽固醇結晶析出、沉澱、加速結石生成，並隨著時間越長越多、越長越大。

四川結石病醫院肝膽外科主任何明剛指出：「他的血脂指標超出正常值五倍，是代謝紊亂的直接體現。」

臨床數據顯示，近年來，內地膽結石發病群體正呈現明顯的年輕化趨勢。何明剛指出，膽結石之所以「盯上」年輕人，綜合來看，不愛吃早餐、愛吃高油高脂高糖食物、愛喝奶茶飲料、缺乏運動等生活飲食習慣，是導致膽結石悄然「找上門」的重要推手。

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他提醒，預防膽結石其實很簡單——最關鍵的就是保持三餐規律，避免暴飲暴食或長時間空腹；減少高脂、高膽固醇食物的攝入，多吃富含維生素和纖維素的蔬菜水果；同時堅持適度運動，維持健康體重。對於已經查出膽結石的患者，應及時就醫評估，保住有功能的膽囊。

不吃早餐 膽囊會長「石頭」嗎？

醫生表示，在日常生活中，長期高脂飲食、長時間不進食、血脂高、懷孕雌激素分泌旺盛以及先天因素等，都可能導致結石產生。根據成分不同，膽囊結石可分為膽固醇結石、膽色素結石和混合型結石（其中膽固醇和膽色素比例相當）3種。了解這些分類，有助於醫生判斷病因和制定個體化治療策略。

何明剛主任行保膽取石手術中。（深圳報業）

門診中，醫生常問患者「平時吃早餐嗎？」郎韌解釋：「如果不按時吃早餐，從前一天晚飯到第二天午飯，間隔十幾個小時，高濃度膽汁長時間淤積在膽囊內，膽固醇等成分就容易沉澱。因此，不吃早餐會顯著增加膽囊結石風險。」

此外，長期熬夜也會耗傷肝膽之氣。醫生提醒，膽囊結石、息肉不是局部問題，是全身氣機、飲食代謝失衡在膽腑的具象表現。尤其值得警惕的是，快速減重或短時間暴瘦，也可能誘發膽囊結石。

從生活習慣入手 降低結石風險

．規律吃早餐，別讓膽囊空著：經過一夜的儲存，膽囊內膽汁濃度最高，早餐能刺激膽囊收縮、排出膽汁，減少膽汁淤積。哪怕只是一杯牛奶、一個饅頭，也能起到保護作用；

．控制高脂肪、高膽固醇飲食：少吃肥肉、動物內臟、油炸食品、奶油蛋糕等，避免膽汁中膽固醇含量過高；多吃蔬菜、水果、全穀物，補充膳食纖維，促進膽汁代謝；

．適量飲水，控制體重：每天飲水1500-2000毫升，稀釋膽汁；避免肥胖，肥胖是膽結石的重要危險因素；

．有基礎病要及時控制：糖尿病、高血脂、肝硬化等疾病會增加膽結石風險，老年人需規律服藥、定期監測，控制病情。



經常疼或不舒服 建議別硬扛儘早手術

這些信號一出現，說明結石已經在反覆「折騰」你的膽囊，硬扛只會把小問題拖成大麻煩：

．膽絞痛：吃完肥肉、火鍋、煎雞蛋等油膩食物後，右上腹一陣絞痛，痛感會扯到右邊後背、肩膀，持續幾十分鐘到幾小時，伴隨噁心、想吐。

．反覆發炎：一年發作2次及以上，嚴重時發燒、渾身發冷，是急性膽囊炎。

．長期消化不良：經常腹脹、噯氣，總以為是胃病，吃藥不見好。

．出現危險併發症：結石掉進膽管，引發皮膚眼白發黃、劇烈腹痛、重症胰腺炎，這類情況屬於急症，必須儘快手術。



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