慶中秋國慶雙節　40名北大香港校友維港晨跑：與香港、與國家同行

金秋九月，維港潮平，海風送爽。值此中秋佳節與國慶華誕相繼來臨之際，9月27日上午，北京大學香港校友會在中環海濱舉行「慶中秋、迎國慶、維港海濱跑」活動。40餘位北大校友從各地趕到中環，以飽滿熱情和昂揚活力打卡美麗維港之濱，以奔跑共慶雙節、以汗水彰顯熱愛。



(晨光映維港，跑前校友整裝合影）

維港跑 北大情

早上八時，校友們齊集中環海濱廣場，合影後沿維港海岸線東行，途經金紫荊廣場一帶，終點為筲箕灣海濱花園，全程約十公里。朝陽、海風、摩天輪與金紫荊，見證的不僅是一次晨跑，更是「未名湖」與「維港」的相遇。主辦方表示，希望以輕鬆跑步讓校友在節日期間相聚，把燕園情誼延伸到香江之畔，並為即將出征11月樂施毅行者的北大香港校友會毅行者隊熱身壯行。

(步履香江，金紫荊下同框）

完全人格 首在體育

北大前校長蔡元培提出「完全人格，首在體育」的教育思想。北京大學香港校友會近年以此為理念，把體育作為凝聚校友的重要方式。今年3月組織校友參加香港超級馬拉松，6月端午節組隊參加沙田龍舟競渡，11月毅行者隊將踏上麥理浩徑。從跑道、水面到山徑，校友會以不同運動連結不同年齡、不同行業的校友，既強身健體，也把北大人團結、堅毅、樂觀的精神帶到香江。

與香港同行 與國家同行

北京大學香港校友會會長劉祖繁表示，維港奔跑不止是一場運動，更是北大人與香港同行、與國家同行的縮影。他指出，北大香港校友既承載燕園精神，也扎根香港、服務香港，在新時代更應展現責任與擔當。

活動在朝氣與笑聲中圓滿結束。未來，北大香港校友會將繼續匯聚校友力量，傳承愛國愛港愛校傳統，為香港長期繁榮穩定和國家發展貢獻力量。