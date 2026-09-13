為讀計算機放棄北大醫學部　浙江男復讀一年考714分入北大圖靈班

今年高考出分後，浙江一名復讀生引發關注。海寧市高級中學畢業生陸遠迪去年高考以693分被北京大學醫學部預防醫學專業錄取，但他選擇放棄，復讀一年。今年他考獲714分，以全省第二的成績被北京大學圖靈班錄取。據了解，圖靈班面向計算機拔尖人才，吸納許多全國信息學奧賽金牌選手。



海寧市高級中學畢業生陸遠迪去年高考以693分被北京大學醫學部預防醫學專業錄取，但他選擇放棄，復讀一年。（都市快報）

高考693分無熱門專業可選

據都市快報，陸遠迪去年收到北大錄取通知書後，第二天即向父母提出復讀。他解釋，一是覺得高考未發揮應有水平，實在不甘心；二是對專業有執着追求。

值得注意的是，2025年浙江省累計有343人的高考分數在693分以上。這也意味著想要進清北（清華和北大），幾乎沒有熱門專業可選。

陸遠迪最初被北京大學醫學部預防醫學專業錄取。（北京大學醫學部官網）

陸遠迪一直喜歡物理、數學、計算機，了解北大醫學部無法轉專業到本部，讀雙學位太麻煩，決定從頭再來。今年陸遠迪如願進入北大圖靈班，8月18日已正式報到。

陸爸爸坦言，當時全家一百個反對，覺得哪怕專業不滿意，總歸是北大。擔心第二年考得不如第一年，別人會議論。但陸遠迪非常有信心，「九頭牛都拉不回。」

父母最了解他，性格決定的事無人能改變。而復讀期間，陸遠迪也保持每天至少五小時專注學習，大年初一也一早坐在書桌前。

陸遠迪拍攝的北大未名湖。（都市快報）

自認有天賦 但找到學習方法更重要

陸遠迪認為，自己算有一些天賦，但更重要的是找到正確學習方法。光聽別人建議不夠，需不斷實踐、試錯、總結。他遇到過不適合自己的方式，如大規模盲目刷題但缺少總結。

陸遠迪。（都市快報）

有內媒記者聯繫他時，他正在圖書館自習，說軍訓已結束，正式開課一周，課程有數學分析、高等代數、信息科學技術概論等，因暑假提前學過，目前感覺挺簡單。

他感受到北大氛圍自由、多元，與想像中一樣。網民認為這種重來太任性，質疑其純粹是浪費資源。面對質疑，陸遠迪回應稱：「不承擔風險，怎麼能有所收穫呢？」