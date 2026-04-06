北大地震學教授｢跨界｣講炒股引熱議　開課十餘年成學生｢理財神課｣

近日，一份名為《炒股掙錢》的課程 PPT 在內地社交平台瘋傳，內容並非出自金融學院，而是來自北京大學地球與空間科學學院副教授趙克常的《地震概論》課。這位專門研究理論地震學的專家，竟將地質學、地震波與混沌理論，跨界應用到股市分析中，引起全網熱議。



北京大學《地震概論》課的PPT《炒股掙錢》。（澎湃新聞）

《地震概論》變成「理財神課」

據《澎湃新聞》報道，趙教授在課上透過地震學邏輯，混沌理論分析股市。幫助學生建立對市場風險的認知。不少現場學子總結：這堂課的內核並非「快速致富」，而是警告普通人股市充滿競爭與門檻，「初學者必須明白，這不是個能輕鬆拿錢的地方」。

網民分享的課堂照片。（小紅書截圖）

此外，早在2018年北大校報的畢業專刊中，趙克常就曾公開囑託畢業生要「學會理財本領」。他認為，隨着年輕人從依靠家庭轉變為「家庭的依靠」，理財已是必修課。他強調「財不入急門」，勉勵學生要有韌性，並在不影響生活的情況下承擔「合理風險」。

北京大學《地震概論》課的PPT《炒股掙錢》。（澎湃新聞）

十年前已是北大熱門課程

報道稱，趙克常和他開設的地震概論，早在10多年前就已經是北大熱門課程。2014年2月，北京大學微信公眾號就曾刊文介紹，地震概論是「全校第一大課」，這不僅是趙老師的口頭禪，也是北大同學們的共識。

不過，也有很多的人叫它「全校第一大水課」，認為可以「混學分」。但趙老師可不這麼認為：「北大的課堂里從來就不存在水課，課水不水，完全取決你個人的態度，你要抱着混的態度去上課，所有的課都是水課。」文章亦介紹，地震概論每學期會設置兩個班，上課總人數超過一千，第一大課的名號當之無愧。

趙老師常稱，地震概論是全校第一大課。圖為網民分享的課堂照片。（小紅書截圖）

據北大課堂網站介紹，趙克常是北京大學地球與空間科學學院副教授，研究方向是理論地震學和地球內部物理學，曾獲「北京大學第十四屆十佳教師」稱號。2025年9月9日，北京大學官網最新公佈的教學獎名單中，趙克常再次榮獲「北京大學2025年教學優秀獎」。

不過，據《聯合早報》報道，也有自稱是北大學生的網民稱，現在「地震段子課」已經被舉報，現在只有地震學相關內容，沒有投資相關的內容了。