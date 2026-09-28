鬧完照買？iPhone 18 Pro內地開賣7日銷量近130萬部超越17系列

iPhone新機熱度不減。iPhone 18 Pro系列在內地開賣剛滿一周，最新爆料顯示，其開售7天銷量已接近130萬台。據IT之家9月27日消息，數碼博主@RD觀測今日爆料，該系列同期銷量約為iPhone 17 Pro系列的115%，iPhone 17系列的90%。



iPhone 18 Pro系列在內地開賣剛滿一周，最新爆料顯示，其開售7天銷量已接近130萬台。（網絡圖片）

2026年9月18日，中國北京，新款iPhone 18 Pro系列智能手機上市之際，不少民眾在蘋果商店外排隊購買。（Reuters）

較上代Pro多15% Pro Max佔比超五成

該博主爆料，iPhone 18 Pro系列開售7天時銷量接近130萬台，同期約為iPhone 17 Pro系列的115%，iPhone 17系列的90%。

此外，該系列iPhone首銷日銷量約32.28萬部，多項指標超越上代同期。另據36氪報道，首周銷量中Pro Max佔比超過五成。

2026年9月18日，中國北京，新款iPhone 18 Pro系列智能手機上市之際，不少民眾在蘋果商店外排隊購買。（Reuters）

新機被彈小改「擠牙膏」

據此前報道，在9月10日的蘋果2026年秋季發布會上，iPhone 18 Pro系列正式發布，包括18 Pro和18 Pro Max，起售價分別為人民幣9999元及10999元（約合11000港元及12100港元）

iPhone 18 Pro系列首發搭載2納米製程工藝A20 Pro晶片，其封裝方式借鑑了M系列晶片，性能和能效均創iPhone新高。兩款機型均配備更小的動態島，全新4800萬像素融合式主攝配備可變光圈。

2026年9月18日，蘋果新款iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 智能手機正式開始銷售，圖為北京一間蘋果專賣店內展示的兩款新手機。（Reuters）。

發佈會之後，圍繞iPhone 18 Pro系列的討論並不全是好評，不少聲音認為這一代變化偏小，依舊是蘋果熟悉的小步更新。不過從目前的銷量來看，消費者似乎並沒有因此失去購買興趣。

值得注意的是，在iPhone 18 Pro系列正式開售前的一周，蘋果在內地市場的份額僅為12.7%，排名第六；同期華為以27%的份額領跑。

打破傳統採「春秋分流」 秋季只推Pro與摺疊機

蘋果於2026年秋季發表會首度打破傳統，採「秋季高階、春季主流」發布策略，僅推出iPhone 18 Pro系列與首款摺疊機iPhone Duo，平價版iPhone 18則延至2027年春季登場。

此舉旨在全力推升產品線高階化、分散銷售高峰並優化產能調度，同時延長前代銷售週期，預計明年春季將再帶動一波換機潮。

2026年9月9日，蘋果新任執行長特努斯（John Ternus在蘋果發表會上展示了新款摺疊機iPhone Duo。（Reuters）

首款摺疊機iPhone Duo的市場表現備受關注。TrendForce估計，2026年iPhone Duo出貨量約500萬支，可助蘋果在摺疊手機市場取得約24.8%市佔率，成為僅次於三星的重要品牌。