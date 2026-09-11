女大生用iPhone 17 promax被停資助？警方：男子為吸粉自導自演

9月8日，甘肅省嘉峪關的姚先生在社交平台發布了一張與資助對象的對話截圖，對方因資助被停止，短訊質問姚先生讓其盡快打生活費，「不然我曝光你」。事件曝光後引起網民憤怒，有網民評價其為「農夫與蛇」。



事件引發廣泛關注，豈料，9月11日嘉峪關警方發布通報稱，姚某某（男，37歲）為博取網絡關注、吸粉引流，自編自導、虛構偽造「停止資助某學生後遭對方威脅」不實內容，通過其個人網絡賬號對外發佈，嚴重誤導公眾認知，擾亂網絡公共秩序。目前，公安機關已依據相關法律法規受理該案件，案件正在進一步偵辦。



聲稱資助女生5年 因她用iPhone 17promax、濃妝打扮想停止

據此前報道，姚先生聲稱，2014年參加工作後，他就開始資助中學生。姚先生稱，後來他開了培訓班，他的助教老師負責選擇資助對象交給他審核，他依據自己的生活經驗，看對方的衣着、外貌、溝通過程，判斷是否符合資助條件。

他聲稱，他資助的其中一名女生，在高一入學時，班主任發現她媽媽背着蛇皮袋送她上學，便將其推薦給姚先生，她一直被資助到上大二。

聊天記錄顯示，該名女生詢問姚先生為什麼沒有打款當月的生活費，姚先生回答「因為你用的是蘋果17promax，打扮濃妝艷抹，不符合資助的標準了。」

女孩解釋稱，之前的手機已無法使用，「（新手機）是我攢錢換的。哪個女孩不願打扮得美美的。再說這個資助標準是誰規定的，你能代表法律嗎？」幾分鐘後，女生再次發來質問，並聲稱要曝光姚先生，「你還名師呢？剛上高一的時候，你的助教當着我班主任的面，親口說你要資助到我不再讀書為止。這才資助了5年就不兌現了，請你盡快打過來，不然我曝光你。」

當時，截圖經社交平台發布後引起網民熱議，大部份網民對此事表示憤怒，「農夫與蛇」「本來好人好事，這回整成欠她的了」「可憐人必有可恨之處」「我以為起號，居然是真事」。有人勸姚先生停止資助，「尊重他人命運，放下助人情結」「不該再資助了」「以後可別口頭承諾資助多少年這個事了」。

此次事件反轉，許多網民批評姚先生為了流量不擇手段，網民怒批「真的看吐了，拿助學善意當流量劇本玩是吧」、「自導自演編造出這麼一個假消息，到底是為了什麼呢？ 是為了醜化抹黑被資助的學生，好讓人都別資助他人了？關鍵他這樣做又得到什麼好處呢？ ​」、「現在的網紅為了起號啥文案都能想出來呀?」