「國防七子」哈爾濱工程大學20學生用VPN翻牆　校方警告處分惹議

近日，網上流傳一張內地「211」高校、「國防七子」哈爾濱工程大學發出的公告，指有20名學生因使用VPN「翻牆」，連接境外網絡，遭警告處分。



哈爾濱工程大學公告，該校20名本科生及研究生通過VPN等非正規管道訪問境外網絡。（互聯網圖片）

哈爾濱工程大學數學科學學院9月20日發出的公告顯示，該校20名本科生及研究生，因9月18日至19日期間在校內使用個人校園網帳號，通過VPN等非正規管道訪問境外網絡，該行為被網絡安全監測系統完整記錄留存。

內地嚴管境外信息，網民只能通過虛擬專用網VPN「翻牆」。（PrivateVPN）

公告指出，這20名學生違反國家、校方有關網絡管理的規定，考慮到屬於初犯且沒有傳播危害訊息，因此作出警告處分，若日後再發生這類違規行為，將嚴肅處理。

事件在網絡引起極大關注，引發大量網民的討論，有網民表示，「哈工程屬於國防七子（內地七家重點高等軍工院校），用校園網私自翻牆有可能洩密」、「哈工程是有國防培養任務的，管理嚴格很正常」，也有網民指，「都到這個科技時代了，為什麼還要限制網絡」。

網上流傳一張截圖，疑似該校一名女學生為保研惡意舉報。（互聯網圖片）

還有網民指，這20名學生很大機會被取消獎學金或保研（推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生）資格，甚至該處分會記錄在個人檔案上，日後很難進入國家機關單位。網上流傳一張截圖，有傳言稱疑似有學生為爭取保研名額而舉報排名前列的同學翻牆。

據了解，哈爾濱工程大學前身是中國人民解放軍軍事工程學院，是「國防七子」之一。「國防七子」又稱「國防七校」，是指原國防科工委（現工業和信息化部）所屬的七所高校，承擔中國航空、航天、兵器、船舶、電子等國防領域科研任務。