台灣封鎖小紅書被嘲兒戲　內地網民諷：連VPN都不需要

台灣內政部警政署刑事局12月4日召開記者會，以小紅書涉及多起詐騙案件為由，宣布封鎖中國大陸社群平台「小紅書」。有媒體轉內地網民輿論意見，稱台灣封鎖小紅書只是採用DNS汙染手段，只要簡單更換一個DNS即可恢復使用，甚至不需要使用VPN，引來其他內地網民嘲笑台灣封鎖方式落後、兒戲。



湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指出，12月7日某應用商店熱門下載榜顯示，小紅書下載量已經登頂，而在幾天前，小紅書下載量排名還在幾十名以外。《極目新聞》報道稱，許多台灣網民在小紅書發文表示，家中長輩原本不太了解小紅書，近日也下載了小紅書APP，台灣當局封禁反而成為小紅書的宣傳。

《極目新聞》表示，截至12月7日上午，台灣網民仍可正常下載使用小紅書APP，並有不少網民分享透過修改DNS或使用VPN重新恢復使用小紅書的方式。

報道也指出，不少內地網民建議登上小紅書的台灣網民，「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那裡，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。《極目新聞》形容，這讓許多台灣青年開啟了一場無聲的「數字返鄉」。