內地幼師被要求幫5歲童「扶小雞雞」小便　網民：洞房要不要扶？

內地一名疑為幼稚園教師的網民分享，抱怨學生家的「四大長老」較孩子父母更難處理，往往提出無理要求。帖文提到，有嫲嫲竟要求老師為5歲孫兒「扶小雞雞」小便，以免弄濕褲。相關帖文在網絡引起熱烈討論。



內地一名疑為幼稚園教師的網民分享，抱怨學生家長提出無理要求。（新華社）

嫲嫲要求幼師另類「幫扶」 5歲童自理成難題？

社交媒體帖文顯示，該位嫲嫲要求幼稚園張老師協助其孫兒小便，「幫他扶一下小雞雞」，聲稱其孫至今沒有自行小便過，擔心會尿到褲子上。

張老師即時拒絕，表明學生已5歲3個月，有足夠自理能力如廁，加上自己是女教師，不適宜提供此類肢體協助。

社交媒體帖文顯示，該位嫲嫲要求幼稚園張老師協助其孫兒小便。（微博）

但該位家長仍鍥而不捨，表示孫兒每次放學回家，褲前襠也有被小便弄濕痕跡。她又透露，孫兒在家每次小便，也會叫「奶奶，幫我扶雞雞」，但在幼稚園卻不敢開口。

張老師繼續拒絕，強調涉事男生完全可以自理，不需要找老師提供另類幫助。她又抱怨，今屆的學生家長不難相處，最難帶的反而是學生的「四大長老」（即外公、外婆、爺爺、嫲嫲，合共四位長輩）。

網民力撐幼師守住性別界線

事件在微博引起熱議，網民幾乎一面倒批評家長的無理要求。有網民直言：「幼兒園老師真的太不容易了！」另有網民稱，「太離譜了，孩子得學會獨立啊。」

不少網民聚焦性別與隱私邊界。有留言稱：「女老師幫男童扶小便確實越界了，隱私教育不能缺位。」另有留言以誇張方式表達不滿：「以後孫子結婚，洞房要不要扶」。